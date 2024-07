Jade Picon rouba a cena com novo visual e look estiloso em praia

Prestes a viver mais uma personagem, Jade Picon rouba a cena ao surgir com seu novo visual e roupa estilosa em dia na praia; veja

A influenciadora digital Jade Picon foi fotografada em mais um dia curtindo uma praia no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 29, a famosa começou a semana queimando calorias na areia da Barra da Tijuca e não passou despercebida.

Com seu novo visual, a ex-BBB roubou a cena ao exibir seu físico torneado em um conjuntinho fitness, composto por blusa de manga e shortinhos, e cor vinho. Estilosa, ela arrematou a combinação com óculos escuros e pegou pesado no jogo.

Correndo atrás da bola e levando a sério a partida, a atriz, que fez sua estreia na novela das nove Travessia, de Gloria Perez, apareceu vibrando e curtindo o momento de esporte.

É bom lembrar que, no início do mês, Jade Picon mudou o visual drasticamente e deixou de ser morena ao adotar os fios loiros. Segundo ela, a transformação foi feita para fazer mais uma personagem. "Estou muito animada com essa nova fase e com a oportunidade de viver mais um personagem. A mudança para um novo loiro foi pensada para trazer uma nova identidade visual que se encaixe perfeitamente na história que iremos contar", afirmou ela.

Veja os cliques de Jade Picon na praia:

Foto: Fabrício Pioyani/ Agnews

