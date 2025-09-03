CARAS Brasil
  2. Gominho desabafa após presente dado por Preta Gil ser furtado: 'Bom proveito'
Atualidades / Gente!

Gominho desabafa após presente dado por Preta Gil ser furtado: 'Bom proveito'

Um dos melhores amigos de Preta Gil, o apresentador Gominho revelou que um item especial dado pela cantora foi roubado nos últimos dias

por Rafaela Oliveira
Publicado em 03/09/2025, às 10h28

Gominho e Preta Gil
Gominho e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

O apresentador e influenciador digital Gominho usou as redes sociais para compartilhar com o público uma situação bastante desagradável. Em um breve desabafo, o artista contou que um presente bastante especial dado por Preta Gil (1974-2025) foi furtado nos últimos dias.

De acordo com Gominho, tudo aconteceu durante um evento: "Quem pegou meu óculos da Gucci que preta me deu 3 anos atrás hoje no Samba, faça bom proveito! Não sou apegado às coisas e na vida a gente é o que a gente faz!", declarou ele em seu perfil oficial.

O amigo de Preta Gil ainda comentou com os seguidores que o óculos possuía um valor afetivo, uma vez que o item foi escolhido pela cantora para presenteá-lo. Os internautas, inclusive, elogiaram a postura de Gominho em decidir não ir atrás do item e deixar a situação de lado.

"Depois de perder uma amiga irmã para um câncer, não vai ser um óculos que vai me desequilibrar", respondeu o apresentador do Multishow. Vale lembrar que Preta Gil faleceu em julho deste ano, após uma longa batalha contra um câncer colorretal.

Gominho, um dos melhores amigos de Preta, esteve ao lado da artista em todas as etapas do tratamento, que se iniciou em 2023. Após a partida da filha de Gilberto Gil, o influenciador decidiu deixar a casa onde morou com a cantora nos últimos anos, no Rio de Janeiro, e se mudou para outro imóvel.

Gominho homenageia Preta Gil em nova casa

Recentemente, Gominho publicou nas redes sociais alguns detalhes da decoração de sua casa nova. Ele decidiu homenagear sua melhor amiga, Preta Gil, que faleceu em julho deste ano, vítima de câncer.

Em seus stories, Gominho mostrou sua nova residência decorada com retratos de Preta Gil. "Espalhando ela pelos cantinhos da casa nova", escreveu ele na legenda da imagem. Já no feed, o influenciador postou um carrossel de fotos de seus últimos dias.

Em uma delas, Gominho sentou em um banco e expôs o novo quadro em sua parede em homenagem à cantora. "E entre um dia e outro. É o amor que me faz ser", ele legendou o post.

Gominho revela tatuagem feita em homenagem a Preta Gil

No dia 8 de agosto, data em que Preta Gil completaria 51 anos, Gominho publicou uma homenagem emocionante para a cantora. Em memória a data especial, o apresentador do Multishow fez um vídeo com diversos momentos ao lado da artista.

O fiel escudeiro de Preta também revelou que eternizou a amiga em sua pele: Gominho tatuou em seu braço uma das fotos que ele e a cantora tiraram durante uma viagem aos Lençois Maranhenses, em 2023. No registro escolhido pelo artista, os dois aparecem abraçados saudando o pôr do sol

"8/8 virou definitivamente meu dia de celebrar sua vida! A única coisa que me conforta, é que minha tristeza jamais será maior que a alegria e honra de termos cruzado nossas almas gêmeas!! Te amo infinito!", escreveu Gominho na legenda da publicação.

Leia também: Gominho lembra boato de briga com Carolina Dieckmann e família de Preta Gil: 'Ser bem sincero'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

