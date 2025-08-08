CARAS Brasil
  2. Gominho revela tatuagem especial feita em homenagem a Preta Gil
Datas Especiais / Homenagem

Gominho revela tatuagem especial feita em homenagem a Preta Gil

Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, eternizou na pele um momento marcante ao lado da cantora; veja a tatuagem!

por Rafaela Oliveira
Publicado em 08/08/2025, às 12h29

Gominho e Preta Gil
Gominho e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil (1974-2025), publicou uma homenagem emocionante para a cantora, que completaria 51 anos de idade nesta sexta-feira, 8. Em memória a data especial, o apresentador do Multishow fez um vídeo com diversos momentos ao lado da artista.

O fiel escudeiro de Preta também revelou que eternizou a amiga em sua pele: Gominho tatuou em seu braço uma das fotos que ele e a cantora tiraram durante uma viagem aos Lençois Maranhenses, em 2023. No registro escolhido pelo artista, os dois aparecem abraçados saudando o pôr do sol

"8/8 virou definitivamente meu dia de celebrar sua vida! A única coisa que me conforta, é que minha tristeza jamais será maior que a alegria e honra de termos cruzado nossas almas gêmeas!! Te amo infinito!", escreveu Gominho na legenda da publicação.

Além do apresentador, outros amigos e familiares como Carolina Dieckmmann, Angélica, Bela Gil, Gilberto Gil e Nara Gil também prestaram homenagens no dia em que Preta Gil faria 51 anos.

Confira a homenagem de Gominho para Preta Gil:

Gominho mostra tatuagem que fez em homenagem a Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram; @gominho
Gominho mostra tatuagem que fez em homenagem a Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram; @gominho

A homenagem da irmã mais velha de Preta Gil

Irmã mais velha de Preta Gil (1974-2025), Nara Gil usou as redes sociais nos primeiros minutos desta sexta-feira, 8, para publicar uma homenagem à cantora, que completaria 51 anos. A artista faleceu em 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal.

Em memória a data que sempre será especial e simbólica, Nara resgatou algumas fotos de momentos marcantes ao lado de Preta e aproveitou para ressaltar o amor e a saudade que sente da familiar; confira mais detalhes!

Leia também: Aniversário de Preta Gil: Relembre como foi a grande festa de 50 anos da cantora

Gominho e Preta GilGominho revela tatuagem especial feita em homenagem a Preta Gil
