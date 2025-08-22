CARAS Brasil
  2. Gominho lembra boato de briga com Carolina Dieckmann e família de Preta Gil: 'Ser bem sincero'
Atualidades / Desabafo

Gominho lembra boato de briga com Carolina Dieckmann e família de Preta Gil: 'Ser bem sincero'

O apresentador Gominho desabafou sobre os rumores de que teria se desentendido com a atriz Carolina Dieckmmann e com a família da cantora Preta Gil

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 22/08/2025, às 09h17

Gominho, Preta Gil e Carolina Dieckmmann
Gominho, Preta Gil e Carolina Dieckmmann - Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador Gominho desabafou sobre os rumores de que teria se desentendido com a atriz Carolina Dieckmmann e com a família da cantora Preta Gil (1974–2025) após a morte  da artista, que estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental contra o câncer e faleceu em julho. Em entrevista ao jornal O Globo nesta sexta-feira, 22, ele revelou que chegou a considerar deixar o país por causa do episódio e detalhou o que o fez mudar de ideia.

"Vou ser bem sincero, já fui cancelado por muitas coisas, mas achei tudo isso que aconteceu, as pessoas não respeitarem o nosso luto, meu, da Carol, da família, muito cruel. Não estou surpreso porque é o ser humano, não quero generalizar, mas eu sei que o ser humano é assim. Tudo isso me bateu muito ruim. Desde a morte do Paulo Gustavo, tento morar fora do país", iniciou ele.

E continuou: "Uns dois meses depois da morte dele, eu estava indo para Miami, decidindo tudo, ia recomeçar minha vida, e o Multishow me chamou para fazer o "Música boa" com a Ivete Sangalo. Fui para a Bahia, foi lindo. Todo esse lance me fez pensar de novo em morar fora, em juntar o dinheiro e ir para um lugar onde as pessoas não tenham esse olhar, onde eu não seja uma pessoa pública, onde eu seja só uma pessoa".

Em seguida, contou que estar à frente do programa 'TVZ Ao Vivo', do Multishow, com Marina Sena, o fez repensar a ideia. "Mas esses programas com a Marina Sena têm me feito respirar e pensar que amo o meu trabalho. Tem muita gente que não está nessa energia, nessa crueldade toda. Eu fiquei muito mal, achei muito cruel, mas graças a Deus trabalho com o que amo, e isso é uma sorte, uma dádiva, e tem me feito esquecer um pouco esse pensamento".

E finalizou: "Eu estava falando sobre isso com a Carol (Dieckmann) no aniversário da Bruna (Marquezine). As pessoas vão deduzindo as coisas, tudo vira achismo e elas acreditam no próprio achismo delas. Mas enfim, isso passou".

Rumores de herança milionária

Gominho também falou sobre os rumores de que iria receber uma herança milionária da cantora,  que foi sua grande amiga durante muitos anos. Ele, que foi alvo de boatos de que poderia receber a fortuna de R$ 5 milhões, contou que ficou preocupado com a repercussão do assunto.

"A gente vive num mundo cão, para alguém me enfiar num carro, me jogar num caixa eletrônico e achar que posso sacar alguma coisa… Isso é muito perigoso. As pessoas estavam ligando para a minha mãe. Nesse momento, pensei: "vou ter que desmentir essa parada". Achei perigoso. As pessoas são muito doidas", pontuou.

Leia também: Carolina Dieckmmann estava com Preta Gil em seus últimos dias de vida

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

