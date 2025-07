Gominho fala sobre despedida de Preta Gil e revela impacto do reencontro: “Vivi o luto antes”

Em entrevista à CARAS, Gominho se emocionou ao revelar como lidou com a perda da amiga com quem dividiu 15 anos de cumplicidade.

A emoção tomou conta do Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 25, durante o velório de Preta Gil (1974-2025). Entre os muitos amigos e familiares que chegaram para dar o último adeus, uma presença em especial chamou a atenção: Gominho (36).

Companheiro inseparável da artista, ele acompanhou a cantora em todas as etapas do tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado em janeiro de 2023. Em conversa com a CARAS na entrada do teatro, ele falou com carinho sobre a relação única que os dois construíram ao longo de 15 anos.

“Preta era minha mãe, eu era pai dela. A gente era muito amigo em tudo, são 15 anos. Essa família que ela criou, a gente era há muito tempo. Então, tá vivendo isso com ela. Eu acho que não tinha nada mais justo que eu ter feito por ela. Eu acho que foi muito natural e justo porque... As nossas relações, a gente já viveu juntos muitas vezes, morou juntos muitas das vezes”, afirmou.

Gominho, que esteve ao lado de Preta durante internações, sessões de quimioterapia e momentos íntimos de enfrentamento da doença, contou que preferiu não participar da organização do velório, mas fez questão de colaborar de forma afetiva. Ele criou uma playlist com as músicas que os dois costumavam ouvir durante as idas ao hospital e ao trabalho.

“Não interferi em nada [no velório], não, porque a burocracia... Eu sempre fui um amigo astral, amigo de burocracia, eu detesto burocracia. Eu que fiz uma playlist de músicas que a gente ouvia a caminho da químio, indo pra rádio, esses processos", revelou.

O luto, segundo ele, foi vivido com intensidade e silêncio dentro da casa da amiga. Gominho se recolheu por duas semanas para processar a perda da forma mais íntima possível. “A gente pensou muito sobre mim, sobre ela, sobre o que ela tava sentindo. A gente é uma relação muito, muito... Não é nem a gente, mas a gente era meio que quase um espelho... De verdade mesmo. Então... Eu cheguei lá, a olhei e falei [em silêncio]: 'É, minha amiga vai embora. E é isso. Aí eu tive duas semanas de luto, assim, sozinho, na casa dela. Foi muito puxado. Por isso que agora eu tô tão bem até pra falar sobre isso. Sem remédio, sem nada. Porque eu não tomo remédio", finalizou o apresentador.