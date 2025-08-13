CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Gominho decide homenagear Preta Gil em nova casa. Saiba como
Casa dos famosos / Homenagem

Gominho decide homenagear Preta Gil em nova casa. Saiba como

O apresentador e influenciador Gominho muda de casa e decide decorá-la com homenagem para a melhor amiga Preta Gil: "Espalhando ela pelos cantinhos da casa nova"

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 18h32

Gominho e Preta Gil
Gominho e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta quarta-feira, 13, o apresentador e influenciador Gominhose mudou e publicou nas redes sociais alguns detalhes da decoração de sua casa nova. Ele decidiu homenagear sua melhor amiga, Preta Gil, que faleceu no mês passado, vítima de câncer.

Em seus stories, Gominho mostrou sua nova casa decorada com retratos de Preta Gil. “Espalhando ela pelos cantinhos da casa nova”, escreveu ele.

Já no feed, o influenciador postou um carrossel de fotos de seus últimos dias. Em uma delas, Gominho sentou em um banco e expôs o novo quadro em sua parede, uma homenagem a Preta Gil. “E entre um dia e outro. É o amor que me faz ser”, ele legendou o post.

Logo surgiram comentários sobre a consideração e admiração que Gominho tem pela amiga. “Ai que coisa mais linda esse quadro”, falou Duh Marinho.Ficou lindo!”, disse outra.

Gominho se comove ao falar de Preta Gil

Na última sexta-feira, 8, Preta Gil faria 51 anos e o influenciador Gominho se emocionou em suas redes sociais ao lembrar a importância da cantora. Ele compartilhou fotos junto de Preta e amigos próximos, e exaltou a generosidade da artista.

Esses últimos quase 3 anos foram intensos e difíceis num lugar absurdo. Mas muito antes disso, desde 2011, a vida fez a gente entender que ali começaria uma família. Muita gente não sabe, mas eu, Jude Paulla e Duh Marinho moramos com Preta uns 13 anos atrás. Não só moramos, mas começamos desde então a cuidar um do outro! Preta brigava por nós com um mundo inteiro que achava loucura ela enfiar 3 estranhos em casa”, iniciou a homenagem.

Ninguém nunca tinha me defendido e lutado por mim! Nossa família é forte por isso! Por isso sair de um emprego e fechar um apartamento alugado não é largar tudo! É dar ao mundo o que ele me deu!! Uma mão de amor! Uma alma única que sempre viu em mim o que nem eu via! Todo dia quando acordo eu a sinto viva dentro de mim! Morro de saudade de perturbar a paciência dela! Morro de saudades de todo dia acordá-la abrindo as cortinas pra ela ver o mar enquanto comia seu cuscuz. Mas sei que nossa conexão transmutou e está nas coisas mais sutis e lindas desse mundo cão!”, escreveu ele.

Pretinha é a minha maior saudade, mas também meu maior amor!! Eu sei que nunca vai passar. Mas daí eu ouço a voz dela falando: Ai viado para de show vai viver!! Bora animaar!! Rs e isso muda a frequência dessa perda física e trabalho em mim o ganho astral de te la como uma estrela nos guiando! Amo vocês, Jude Paulla e Duh Marinho”, finalizou Gominho.

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

preta gilhomenagemGominho
Preta Gil Preta Gil  

