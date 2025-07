Gominho explica decisão de deixar a casa de Preta Gil após morte da amiga

Gominho, que morava com Preta Gil desde que a cantora recebeu o diagnóstico de câncer, saiu da casa da amiga após sua partida

Um dos melhores amigos de Preta Gil (1974-2025), Gominho esteve no 'Mais Você' nesta sexta-feira, 27, para falar sobre a partida da cantora e o legado deixado por ela. A artista faleceu no dia 20 deste mês após uma longa batalha contra um câncer no intestino.

Durante conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, Gominho explicou por que decidiu sair da casa onde morou com Preta nos últimos anos. O influenciador digital passou a residir junto com a amiga em 2023, ano em que ela recebeu o diagnóstico da doença.

De acordo com o fiel escudeiro de Preta Gil, ele quis deixar a residência para poder seguir a vida, uma vez que o local sem a amiga já não o fazia mais bem. Gominho ainda esclareceu que não houve qualquer tipo de briga com familiares e outros amigos da cantora, ressaltando que a decisão partiu exclusivamente dele.

"Tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, seguir a vida, publiquei que estava procurando apartamento para sair da casa dela. Estou falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisas muito chatas, que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol [Dieckmmann], e não era isso. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos, eu precisava sair dali. Não me fazia bem ", declarou ele.

Bastante emocionado, Gominho relatou que sentiu que não veria mais Preta Gil após visitá-la nos Estados Unidos no último mês, onde a cantora estava realizando um tratamento experimental contra o câncer. " Quando eu voltei de Nova York já tinha entendido ", disse o artista.

"Ela pegou minha mão e me olhou com um olhar que já não tinha mais vida. E ali eu entendi. Eu morava com ela, então para tomar banho eu passava pelo closet dela e abraçava as roupas dela, chorava… foram duas semanas assim… meu luto começou ali. Tem duas semanas que meu luto começou ", completou Gominho em meio às lágrimas.

Gominho falou sobre 'luto em vida' após a morte de Preta Gil

No início desta semana, Gominho usou as redes sociais para publicar um breve desabafo a respeito da partida de Preta Gil. Ele, que esteve ao lado da cantora desde que ela recebeu o diagnóstico do câncer, contou que passou por um 'luto vivo' nos últimos meses.

O apresentador do Multishow ainda explicou que as pessoas não o verão triste, uma vez que a amiga sempre foi luz. "Já vivi 2 anos a sombra dessa doença na pessoa que mais amo e meses vivendo um Luto Vivo!", iniciou ele em seu perfil no X, antigo Twitter.

"O que eu só quero agora é ir pra cima e reconstruir meu astral e minha vida do jeito que só um Ariano com asc em Leão mais a lua em Sagitário sabe fazer! Não esperem tristeza sobre Preta em mim! É só luz e força como ela era e me ensinou a ser!", completou Gominho.

