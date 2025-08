Gominho faz desabafo comovente ao falar da morte de Preta Gil: 'Luto intenso'

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho contou que a 'ficha' sobre a partida da cantora está caindo aos poucos

O apresentador Gominho usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 1º, para compartilhar um breve desabafo a respeito da falta que tem sentido de Preta Gil (1974-2025). A cantora faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra um câncer no intestino.

Gominho, que estava ao lado da artista há 15 anos, contou que a 'ficha' sobre a morte da amiga está caindo aos poucos. O comunicador ainda revelou que Preta Gil era a única pessoa que ele realmente levava a sério alguma opinião ou crítica relacionada a sua vida pessoal e, principalmente, profissional.

" Hoje eu passei o dia inteiro pensando no quanto eu perdi a única pessoa que me aconselhava, a única pessoa que eu buscava para tudo na minha vida, opinião, conselho. Para tudo, eu buscava a Preta. E quando eu fazia samba, a única opinião, crítica, julgamento que eu levava a sério era dela. E isso eu perdi. E essa ficha tem sido muito louca, muito profunda", iniciou ele.

Em seguida, Gominho contou que passou o dia pensando na amiga: "Hoje eu segurei o choro o dia inteiro e à noite eu chorei tanto, tanto, tanto. O meu luto tem sido nesse lugar silencioso. Tem sido um luto muito intenso, mas a vida não para, nem o luto, e é digerir tudo de uma vez, entendendo as camadas desse luto e tomando decisões sem ela para me aconselhar", declarou, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gominho👽 (@gominho)

A última conversa de Gominho com Preta Gil

Gominho (36) chegou com o coração apertado ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã de sexta-feira, 25, para se despedir de uma das pessoas mais importantes de sua vida: Preta Gil (1974-2025). Ao lado da cantora nos dias mais luminosos e também nos mais difíceis, ele viveu cada etapa da luta dela contra o câncer e manteve, até o fim, o humor e a ternura que marcaram os 15 anos de amizade.

Em entrevista à CARAS, o apresentador revelou a última conversa que teve com a cantora. Com o coração ainda pesado pela despedida, ele relembrou o tom divertido da artista, que não perdia a chance de repreendê-lo quando necessário; confira mais detalhes!

Leia também: Gominho 'conversa' com Preta Gil ao escalar montanha: 'Me despedir do alto'