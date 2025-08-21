Gisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos com seu filho caçula, de 6 meses, fruto do relacionamento com Joaquim Valente

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu os seguidores ao compartilhar novas fotos com seu filho caçula, de 6 meses, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Discreta com a vida pessoal, ela mostrou imagens inéditas que dão um gostinho de como foi seu verão.

Na publicação, ela exibiu fotos de maiô e também registros com a família, incluindo o caçula River, cujo rosto ainda não foi mostrado publicamente. "Obrigada, verão, você foi tão bom conosco", declarou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Além de linda, rica... és uma excelente fotógrafa", disse uma. "Eu sou fã dessa mulher incrível", comentou outra. "Essas imagens me emocionaram enem sei explicar", escreveu uma terceira pessoa.

Além de não mostrar o rosto do pequeno, a modelo também não revelou o nome do bebê. Sabe-se apenas que é um menino, que nasceu em fevereiro nos Estados Unidos. Segundo uma fonte à People, o nome ainda não foi totalmente divulgado, mas o segundo nome é River, em homenagem à natureza.

A top model também é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12 anos, frutos de seu casamento com Tom Brady. Vale lembrar que Gisele e Joaquim engataram o namoro poucos meses após ela se separar do ex-marido. Eles estão juntos desde junho de 2023. A notícia da gravidez foi revelada por fontes da imprensa internacional, que revelaram que a modelo estava muito feliz com o seu novo ciclo na vida.

A estrela viveu a gravidez de forma discreta e longe dos holofotes. Tanto que ela só mostrou uma foto de sua barriga de grávida ao longo de toda a gestação. A imagem foi compartilhada em janeiro de 2025 nas redes sociais dela.

Gisele Bündchen exibe fotos raras com o filho caçula - Foto: Reprodução / Instagram

Gisele Bündchen mostra cliques do seu verão — Foto: Reprodução/ Instagram

Outras fotos compartilhadas por Gisele Bündchen

Em julho, a top model apareceu com o filho caçula no colo durante uma viagem em família para o Rio Grande do Sul. A estrela mostrou as fotos de como foi a comemoração do seu aniversário de 45 anos ao lado da irmã gêmea, Patricia Bündchen, e aproveitou para exibir imagens com o bebê.

Na legenda, a estrela falou sobre o seu sumiço das redes sociais nos últimos tempos e também sobre a saudade da mãe, que morreu há pouco tempo e faria aniversário nesta semana.

"Sei que estou ausente por aqui, mas quis passar para agradecer por todas as mensagens de aniversário tão carinhosas. Sou imensamente grata por mais uma volta ao sol e ainda mais grata por ter passado esse dia na natureza, cercada de amor e da minha família. Hoje também é o aniversário da minha mãe. Sentimos muito a sua falta, mas sabemos que ela está sempre conosco. Sigo confiando e acolhendo a vida de coração aberto, com profunda gratidão por tudo o que ainda está por vir. Muito amor a todos", disse ela.

Ainda nos últimos dias, Gisele Bündchen destinou R$ 9 milhões para a execução de obras em três escolas da rede municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que foram afetadas pelas enchentes de maio de 2024. A doação foi feita para o Instituto Cultural Florestal por meio do Fundo Luz Alliance em parceria com a BrazilFoundation. Leia mais aqui.

