Gisele Bündchen destina R$ 9 milhões para escolas em Porto Alegre, diz colunista

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen encaminha milhões de reais para escolas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen destinou R$ 9 milhões para a execução de obras em três escolas da rede municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que foram afetadas pelas enchentes de maio de 2024.

A doação foi feita para o Instituto Cultural Florestal nesta segunda-feira, 28, por meio do Fundo Luz Alliance em parceria com a BrazilFoundation. Segundo a colunista Rosane de Oliveira, da Rádio Gaúcha, a supermodelo teria decidido pelo instituto somente após se certificar de que ele está de acordo com as leis do país.

As reformas e construções de anexos serão realizadas nas escolas Leopolda Barnewitz, no bairro Cidade Baixa, Miguel Granato Velasquez, no Sarandi, e Rio Grande do Sul, no Centro Histórico.

“Os três colégios foram severamente atingidos pela inundação do ano passado e demandam intervenções profundas para que as atividades de educação infantil sejam criadas ou ampliadas", afirmou o Instituto Cultural Florestal.

A ação irá permitir a criação de 600 novas vagas para educação infantil, com crianças de zero a seis anos, em turno integral. Ao todo, as obras devem custar em torno de R$ 12,5 milhões. O restante do valor será adquirido pelo Instituto Cultural Florestal nos próximos meses.

As enchentes no Rio Grande do Sul e Gisele

No ano passado, no período das enchentes, Gisele Bündchen mobilizou seus seguidores por meio das redes sociais, incentivando a doação de roupas, alimentos, produtos de higiene e travesseiros.

Além disso, a modelo brasileira arrecadou mais de R$ 6 milhões por meio de sua fundação de ajuda humanitária. “Tudo que eu posso dizer é muito obrigada. Obrigada para aqueles que doaram seu tempo, sua coragem, seus barcos, roupas, gentileza, seus bens e doaram dinheiro. Ainda temos um longo caminho a percorrer e os gaúchos vão precisar de toda ajuda que puderem obter”, agradeceu ela na época.

