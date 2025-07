Gisele Bündchen revela como comemorou seu aniversário com a irmã gêmea

A modelo Gisele Bündchen exibe foto inédita ao lado de sua irmã gêmea, Patricia Bündchen, durante a celebração dos 45 anos delas

A modelo Gisele Bündchen já está com 45 anos de idade! Ela comemorou mais um ano de vida rodeada por sua família e mostrou as fotos nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 23, a top model abriu um álbum de fotos de como foi celebrar seu aniversário ao lado da irmã gêmea, Patricia Bündchen, no Rio Grande do Sul. Em uma das fotos, as irmãs posaram juntas, sorridentes e segurando seus bolos de aniversário. Além disso, Gisele mostrou a família reunida em uma mesa ao ar livre durante uma refeição e também outros momentos do seu período no Brasil, já que ela mora nos Estados Unidos com os filhos.

Na legenda, a estrela falou sobre o seu sumiço das redes sociais nos últimos tempos e também sobre a saudade da mãe, que morreu há pouco tempo e faria aniversário nesta semana.

"Sei que estou ausente por aqui, mas quis passar para agradecer por todas as mensagens de aniversário tão carinhosas. Sou imensamente grata por mais uma volta ao sol e ainda mais grata por ter passado esse dia na natureza, cercada de amor e da minha família. Hoje também é o aniversário da minha mãe. Sentimos muito a sua falta, mas sabemos que ela está sempre conosco. Sigo confiando e acolhendo a vida de coração aberto, com profunda gratidão por tudo o que ainda está por vir. Muito amor a todos", disse ela.

Presente luxuoso

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady decidiu presentear o filho, Benjamin Brady, de 15 anos, com um iten luxuoso e compartilhar o momento por meio de um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

“Ok, Benny, feche os olhos. E estenda seu pulso para a frente. Não olhe”, disse Tom no registro. O adolescente, que é fruto do antigo casamento do ex-atleta da NFL com a modelo brasileira Gisele Bündchen, ganhou um relógio cravejado de diamantes avaliado em cerca de US$ 3 milhões, o equivalente a R$ 18 milhões.

