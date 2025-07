Ex de Gisele, Tom Brady revela o que é necessário para ser um bom pai

Ex-jogador da NFL, Tom Brady revelou quais são suas dicas de como aproveitar a vida ao lado dos filhos. Ele é pai de 3 filhos

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady, ex-marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, falou sobre as diferentes maneiras de aproveitar a vida além do esporte. Inclusive, ele citou principalmente o que acredita que o torna um bom pai.

Tom Brady é pai de três filhos: John Jack Edward Thomas (17), fruto da relação com sua ex-namorada, Bridget Moynahan, Benjamin Rein (15) e Vivian Lake (12), do antigo casamento com a modelo brasileira. Ele afirma que existem várias maneiras de ser um bom pai, mas que gosta de ser um exemplo para seus filhos. “Eu acho que parte de ser um bom pai é ser um grande exemplo de quem faz o que é preciso para cuidar da família. Eu escolhi fazer isso jogando futebol”, comentou.

O ex-quarterback ainda deu exemplos, como ser um modelo aos filhos quando dedica horas treinando e focado no trabalho. Para ele, o segredo é priorizar sua profissão e ensinar, através do exemplo, o que é preciso para ser bom no que faz.

“Lembrem-se, os seus filhos observam tudo. Eles veem o que você faz em qualquer aspecto da sua vida e como você faz.” comentou ele, que também lia para seus filhos antes de dormir e os ajudou nas lições de casa.

O ex de Gisele completou: “Ser um grande jogador de futebol americano não me tornou um bom pai, mas a forma como me tornei um grande jogador certamente teve um impacto – desde se mostrar presente ao decorrer dos dias, até fazer o que for preciso para melhorar, ter sucesso, ser um modelo e prover”.

No início da semana, Tom Brady relembrou seu verão europeu nas redes sociais compartilhando fotos com seus três filhos, demonstrando ser um pai presente e orgulhoso de sua família.

O ex-quarterback se aposentou da NFL em março de 2022 e anunciou novamente sua aposentadoria em fevereiro do ano seguinte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Leia também: Tom Brady reage a boato polêmico sobre idade de Sofia Vergara