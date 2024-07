Fundador do Telegram revela ter mais de 100 filhos biológicos e explica

O russo Pavel Durov, fundador e CEO do aplicativo de mensagens Telegram, revelou que é pai biológico de mais de "100 crianças em 12 países"

Nesta segunda-feira, 29, o russo Pavel Durov, fundador e CEO do aplicativo de mensagens Telegram, revelou que é pai biológico de mais de "100 crianças em 12 países". Em uma postagem em seu canal no aplicativo, o empresário falou sobre a doação de seu esperma.

"Acabei de saber que tenho mais de 100 filhos biológicos. Como isso é possível para um cara que nunca foi casado e prefere viver sozinho?", disse o empresário aos seus seguidores.

Em seguida, ele contou que, há 15 anos, um de seus amigos relatou que ele e a esposa seriam incapazes de gerar filhos por causa de um problema de fertilidade. "Esse amigo meu me abordou com um pedido estranho: ele me pediu para doar esperma em uma clínica para que eles tivessem um bebê. Eu ri muito antes de perceber que ele estava falando sério", lembrou.

"[Quando fui atrás de mais informações], o chefe da clínica me disse que 'material de doador de alta qualidade' estava em falta e que era meu dever cívico doar mais esperma para ajudar anonimamente mais casais. Isso soou louco o suficiente para me fazer inscrever para doação de esperma", continuou.

De acordo com ele, suas doações ao longo dos últimos anos beneficiaram mais de 100 casais em 12 países. Ele ainda declarou que, atualmente, uma clínica de fertilização in vitro na Rússia ainda mantém seu esperma congelado "para uso anônimo por famílias que desejam ter filhos".

O empresário planeja também tornar seu DNA "em código aberto" para que seus "filhos" possam se conhecer no futuro. "Eu também quero ajudar a desestigmatizar toda a noção de doação de esperma e incentivar mais homens saudáveis ​​a fazê-lo, para que as famílias que lutam para ter filhos possam desfrutar de mais opções", completou.

Veja a mensagem compartilhada por Pavel Durov no Telegram:

Mensagem compartilhada por Pavel Durov (Reprodução/Telegram)