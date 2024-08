Fernanda Rodrigues vai se mudar para o exterior com a família, diz jornal

Fernanda Rodrigues está planejando mudar de país ao lado dos dois filhos e do marido, Raoni Carneiro, diz o Jornal Extra; descubra o novo endereço!

Ao que tudo indica, Fernanda Rodrigues está planejando uma grande mudança em sua vida pessoal e também profissional! Segundo o Jornal Extra, a artista está de malas prontas e pretende se mudar ao lado do marido, o diretor Raoni Carneiro, e também dos dois herdeiros, Luisa Rodrigues, de 14 anos, e Bento Rodrigues, de apenas 7, para Portugal.

Conforme informações apuradas pelo jornal, Fernanda está mantendo total discrição sobre a novidade. No entanto, a artista já teria compartilhado sobre sua mudança com familiares e amigos próximos. Além disso, ela deve divulgar a notícia em breve, já que está apenas esperando finalizar as gravações de um projeto para se mudar.

Também é válido destacar que apesar de mudarem de país, Fernanda e Raoni não têm planos de se aposentar tão cedo. Pelo contrário, o casal deve continuar trabalhando a distância e retornar para a terra natal quando necessário, por isso, ainda não sabem se a mudança é definitiva. Fato é que eles pretendem priorizar o tempo em família.

Aliás, a escolha do novo endereço não é nenhuma surpresa, já que Fernanda e Raoni possuem laços em Portugal. Juntos há 15 anos, a atriz e o diretor decidiram assumir o relacionamento durante uma viagem para o país conhecido pelos vinhos e azeites. Além disso, eles oficializaram a união com um casamento intimista por lá em 2022.

Fernanda e Raoni também têm familiares e amigos morando próximos ao novo endereço e já são donos de uma propriedade em Portugal há alguns anos. Em entrevistas antigas, a atriz nunca escondeu sua paixão pelo país estrangeiro: "Viajamos para lá quando começamos a namorar, nossa história meio que começou ali”, disse

“Temos muitos amigos e familiares que moram em Portugal. Os padrinhos do meu filho são portugueses. É um lugar que amamos muito e aonde vamos sempre", Fernanda contou à coluna de Patrícia Kogut. Agora, a atriz aguarda o fim das gravações de um programa para se mudar, enquanto o marido deve continuar tocando os negócios à distância.

Fernanda Rodrigues relembra início de namoro com Raoni Carneiro:

Discretos em sua vida pessoal, Fernanda Rodrigues e o diretor Raoni Carneiro já somam 15 anos de relacionamento. Em entrevista para Otaviano Costa durante o quadro OtaLab, a atriz contou detalhes do início da relação. De acordo com ela, eles se conheceram anos antes, em 2005, quando deram início a uma amizade, que só depois virou romance.