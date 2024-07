Fernanda Paes Leme mostra encontro da filha com bebê de amiga: 'Especial'

Emocionada, a atriz Fernanda Paes Leme fez uma reflexão para celebrar o reencontro com as amigas e o primeiro contato de Pilar com a filha de uma delas

Fernanda Paes Leme surgiu emocionada nas redes sociais para refletir sobre o reencontro especial com as amigas, nesta segunda-feira (22). O momento foi ainda mais importantes em decorrência da aprensentação da primogênita da atriz, Pilar, à bebê da amiga Gabriela, Amelie: "(...) Torcendo para que elas descubram o amor de uma amiga de infância como nós descobrimos", declarou ela.

A artista compartilhou uma série de fotos com as amigas, entre elas, cliques antigos onde aparecem ainda crianças. Além disso, Fernanda encantou seguidores com o registro do encontro das pequenas, Amelie e Pilar. A filha da artista é fruto do relacionamento dela com Victor Sampaio e nasceu em abril deste ano.

No texto, Fernanda fez questão de relembrar a infência mágica ao lado das quatro: "Um dia éramos só as meninas do Taió (nosso prédio) brincando de Barbie, rifa, 'Carrossel' (1989) -- eu era sempre a Maria Joaquina --, teatro… Todo fim de ano tinha uma apresentação para as mães", recordou.

Em seguida, a artista celebrou a maternidade, já que, com a chegada de Amelie e Pilar, todas as amigas se tornaram mães: "E agora somos eu, mãe da Pilar; Gabi, mãe da Amelie; Camila, mãe do Martin; Mari mãe da Juju, apresentando nossas filhas e torcendo que elas descubram o amor de uma amiga de infância como nós descobrimos e preservamos", concluiu.

