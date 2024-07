Fernanda Bande responde aos ataques de Blogueirinha

Fernanda Bande mostrou que não tem papas na língua e fez questão de responder aos ataques feitos por Blogueirinha com muito deboche

Recentemente, foi ao ar no Youtube a entrevista de Blogueirinha com Fernanda Bande e as duas trocaram muitas farpas. No dia seguinte, a apresentadora seguiu criticando a ex-BBB.

"Primeiramente, bom dia, quero dizer que estou bem. Entrevistei ontem a Fernanda Bande, que era uma pessoa que gostava muito. Mas ela se mostrou uma pessoa completamente desnecessária e mal-educada. Ali no programa eu entendi o quanto ela foi mal educada, desrespeitosa comigo. Ela estava em um ambiente e em um lugar que não era o dela, até porque ela não tem nem ambiente nem lugar, porque ela é uma mulher, que está começando a carreira dela agora. Ela faz as coisas sem pensar. Você só está confirmando o que a mídia fala de você. Que você repense seus atos, pois enquanto você não ganhar nada, você continua sendo nada para mim. Essa sem educação vem brifada para cima de mim achando que eu vou cair na lábia dela", disparou Blogueirinha.

Em seu Instagram Stories, Fernanda mostrou que não tem papas na língua e rebateu. "Ai gente eu vou contar para vocês, a Blog é muito engraçada. Eu estou aqui me arrumando, não tive tempo de postar antes, porque quem namora não pertuba ninguém. E eu acho que ela não faz isso tem algum tempo", disse.

A troca de farpas continuou no X, antigo Twitter. "Fiquei levando a culpa pelo atraso do programa para não expor os problemas intestinais da Blogs e agora ela mesma expõe para tentar me difamar mais uma vez! A verdade é que ela estava deixando até as pregras no banheiro, a sorte que eu sou prevenida e tinha um remédio para ajudar”, escreveu Fernanda.

Fiquei levando a culpa pelo atraso do programa pra nao expor os problemas intestinais da Blogs e agora ela mesma expõe pra tentar me difamar mais uma vez! A verdade é q ela estava deixando até as pregas no banheiro, a sorte q eu sou prevenida e tinha um remedinho pra ajudar — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) July 17, 2024

Romantização da maternidade

Recentemente, Fernanda Bande esteve presente no Passa Lá em Casa!, programa de entrevistas comandado por Valen Bandeira, e fez uma reflexão sobre a romantização da maternidade.

“Nenhuma mãe pode falar que está puta, que não aguenta o próprio filho. Nenhuma mãe pode falar, porque todo mundo vai te condenar daquele dia. Não pode falar nem para outras mães. É ridículo isso, você não tem acolhimento nem entre os seus”, iniciou.

“Romantizam tanto [a maternidade], e aí cada uma passa por uma experiência tão difícil, junta com uma caralhada de coisa e aí a gente não pode falar. A gente vai sufocando e você quer dizer para alguém, mas aí você não consegue falar, mas quando consegue falar você não vai falar: ‘Ai eu estou triste’, você vai falar: ‘Está uma merda! Não tenham filhos, não tenham!”, opinou Fernanda.