Ex-companheira de Claudia Jimenez presta homenagem à atriz: 'Vive em mim'

Stella Torreão, que foi casada com Claudia Jimenez de 1998 a 2008, homenageou a atriz no dia em que ela completaria 66 anos

Ex-companheira de Claudia Jimenez (1958-2022), Stella Torreão usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante à atriz, que completaria 66 anos nesta segunda-feira, 18. Em seu Instagram oficial, ela publicou um vídeo com diversos momentos marcantes da artista, com quem foi casada de 1998 a 2008.

Além de recordar o aniversário de Claudia, Stella também mencionou o grande carinho que sente pela atriz. "18/11/58 nascia Gorducha, a mulher que me ensinaria a abraçar, a priorizar o amor, a querer muito numa relação, manter a fé e amar a vida incondicionalmente! Que você esteja em festa. Você vive em mim", escreveu ela na legenda da postagem.

Diversos amigos famosos e admiradores de Claudia Jigemez deixaram mensagens carinhosas nos comentários e ressaltaram a falta que sentem da artista. "Essa vida, essa pessoa, essa amiga que eu amo tanto, pra sempre e todo dia!", declarou a cantora Zélia Duncan. "Lindas lembranças! Céu está em festa", disse uma seguidora.

Claudia sofreu uma insuficiência cardíaca aos 63 anos e faleceu no dia 20 de agosto de 2022. A atriz realizou três cirurgias no coração, enfraquecido devido ao tratamento contra um câncer no tórax com radioterapia.

Ex-companheira de Claudia Jimenez fala sobre a morte da atriz

Em 2022, poucos dias após a morte de Claudia Jimenez, Stella Torreão, ex-companheira da atriz, usou suas redes sociais para compartilhar uma mensagem em homenagem à famosa. Através de seu perfil no Instagram, ela falou um pouco sobre o legado da artista.

"Nosso encontro nessa vida deixa frutos; temos um lugar que cuida, gera empregos e ajuda muita gente. Nossas mães se exercitavam na mesma piscina, você era muito feliz e orgulhosa do seu 'empreendimento' (você sempre dizia rindo). Não demitimos nenhum profissional na época mais dura da pandemia... Respeito, ética, fé e acolhimento", iniciou Stella; confira detalhes!

