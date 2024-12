Ex-autores da Globo relembram importância de Ney Latorraca em desfecho de trama: ‘Comovente’

Em entrevista à CARAS Brasil, Thereza Falcão e Alessandro Marson, se despedem de Ney Latorraca e relembram sucesso do ator

Nesta quinta-feira, 26, morreu o ator Ney Latorraca, aos 80 anos, vítima de uma sepse pulmonar após o agravamento do câncer de próstata. Fãs, amigos e colegas de trabalho seguem se despedindo do artista que marcou época ao participar de inúmeras novelas. Em entrevista à CARAS Brasil, os ex-autores da Globo Thereza Falcão e Alessandro Marson, relembram a participação do ator na reta final de Novo Mundo, em 2017, e se despedem do ator que foi fundamental para o desfecho da trama.

Em Novo Mundo, a protagonista Anna (Isabelle Drummond), acreditava que seu pai, Sir Millman, interpretado por Ney Latorraca, estivesse vivo, apesar de seu desaparecimento. O reencontro entre pai e filha seria marcado por expectativa e forte emoção: “Foi uma honra ter o Ney Latorraca na reta final de Novo Mundo, interpretando um personagem que era fundamental para o desfecho da trama principal da novela.”, relembra Thereza Falcão, uma das autoras titulares da trama.

Ney Latorraca em Novo Mundo, da Globo, em 2017. Foto: Divulgação/Globo

Ela ressalta que a escolha de um grande ator para um papel com tamanha responsabilidade foi fundamental: “[Ney Latorraca] Foi um ator que ia da comédia ao drama com muita facilidade, e fez uma linda e comovente participação com o pai Sir Millman. Essa é uma oportunidade que nós, autores titulares temos de trabalhar em algum momento com quem sempre admiramos… foi o caso do Ney pra gente.” destaca a ex-autora da Globo. E se despede: “Só tenho a agradecer a ele por tanto, que vá na luz e na alegria.”

O segundo autor titular de Novo Mundo, Alessandro Marson, também fez questão de ressaltar a importância da participação do artista: “Quando estávamos cogitando nomes para viver o pai da Anna, nossa protagonista de Novo Mundo, Sir Milmann, Ney foi uma escolha natural. Precisávamos de um ator que desse um tom de aventura, que entrasse na brincadeira e que também fosse capaz de fazer cenas de extrema emoção com a mesma desenvoltura com que fazia cenas de aventura e de humor. Era um personagem que entrava no final da novela, mas de extrema importância para a história. E, como em tudo o que ele fazia, depois que Ney começou era impossível imaginar outra pessoa vivendo Sir Millman, Ney sempre fazia do seu jeito e era inigualável.”, elogia Marson.

O ex-autor da Globo relembra ainda os grandes momentos da carreira de Latorraca: “Ney Latorraca era um dos nossos gigantes, um ator que imprimia uma interpretação personalíssima em tudo o que fazia. Mederix, de Estúpido Cupido, Quequé, de Rabo de Saia, Volpone, de Um Sonho a Mais, Vlad de Vamp, Barbosa de TV Pirata, em todos Ney deixou sua marca. Também fez muito pelo teatro brasileiro, Irma Vap chegou a quase três milhões de espectadores em uma década em cartaz, um fenômeno nunca igualado e Ney estava lá.” finaliza.