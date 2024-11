Estefany Boro celebra 1 mês do filho com Jottapê após parto no carro

Samuel, filho de Jottapê e Estefany Boro, completa 1 mês neste domingo, 30. A mamãe antecipou as comemorações e se declarou ao menino

O pequeno Samuel, filho caçula do ator e cantor Jottapê com Estefany Boro, completa um mês de vida neste domingo, 30. Mas a mamãe antecipou as celebrações e usou as redes sociais neste sábado, 30, para se declarar ao menino, que chegou ao mundo dentro do carro, a caminho do hospital.

No feed do Instagram, ela compartilhou imagens de um ensaio fotográfico e se declarou. "Passou tão rápido, amanhã meu filho completa seu 1° mês de vida. Dá para acreditar? Se pudesse, guardava dentro de um potinho para sempre", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho. "Tão perfeito, que Deus te abençoe sempre menininho lindo", escreveu um. "Presentinho de Deus mais lindo", escreveu outro. "Da vontade de morder todinho", enfatizou uma terceira pessoa.

Como foi o parto do filho de Jottapê e Estefany Boro?

No dia 2 de outubro, Jottapê surpreendeu a todos ao anunciar o nascimento de seu herdeiro. Na sequência compartilhou um vídeo que tornou o momento ainda mais surpreendente: nas imagens, sua esposa aparece gritando de emoção enquanto recebe o pequeno no banco de trás do carro, que estava parado no acostamento.

Com a ajuda de uma amiga que registrou o momento, Jottapê tirou a camiseta, pegou o bebê no colo e o enrolou. Apesar de estar assustado, ele parecia extremamente emocionado com a chegada tão especial e marcante para a família. Na legenda, ele falou sobre o parto relâmpago: “E finalmente o filho da promessa chegou! Bem vindo Samuel”; disse.

“Ele não quis esperar chegar no hospital, e tornou esse momento eterno em nossas vidas! Nesse momento foi nítido o agir de Deus nos encorajando e conduzindo todo o parto. Obrigado senhor por cumprir mais uma das suas promessas, toda honra e glória é pra ti!”, disse o ator e cantor, que ganhou destaque pela série ‘Sintonia’, na Netflix.

Vale lembrar que, além do pequeno Samuel, Jottapê e Estefany também são pais da pequena Athena, que tem apenas um ano de vida.