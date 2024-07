Entenda como fica o programa de Virgínia Fonseca no SBT durante licença-maternidade

Aos oito meses de gestação, Virginia Fonseca confirma que tirará licença do Sabadou com Virginia para o nascimento do terceiro filho, José Leonardo

A apresentadora e influencer Virginia Fonseca (25) está esperando mais um bebê do cantor Zé Felipe (26) e, dessa vez, a família ganhará um menino — José Leonardo, em homenagem ao pai e ao avô, o cantor Leonardo (61), pai de Zé. A gravidez, anunciada em fevereiro de 2024, foi seguida pela estreia do programa Sabadou com Virginia nas noites do SBT.

Agora, aos oito meses de gestação, Virginia anunciou que vai tirar licença-maternidade no SBT para o nascimento de José Leonardo. A declaração pegou alguns telespectadores de surpresa, mas, desde a estreia do programa, a apresentadora e a direção do SBT já tinham planejado todos os passos para o afastamento da mamãe do palco do Sabadou.

Desde que se tornou destaque com sua contratação, Virginia optou por gravar programas com antecedência para que a grade da emissora não ficasse vaga durante sua licença-maternidade — portanto, os fãs de Sabadou com Virginia podem ficar tranquilos, tudo foi calculado e a influencer continuará na TV nas noites de sábado.

Pela situação especial, a apresentadora realizou mais gravações semanalmente, o que rendeu programas extras para serem exibidos durante seu puerpério. Em entrevista ao portal Leo Dias, ela comentou sobre a experiência de gravar para a emissora: “Foi incrível! Esse é o 30º programa e foi maravilhoso, estamos gravando desde março, mas parece que já tem uns dois anos que estou gravando, porque foi tudo muito intenso, porque a gente tinha que preparar programas inéditos para deixar”, contou.

A gravidez, ao contrário de atrapalhar a estreia da influencer na TV, alavancou ainda mais o engajamento dos fãs e deu ao SBT a oportunidade de criar um novo quadro que acompanhasse a gestação da apresentadora.

De acordo com a influencer, em breve ela estará de volta com a gravação de episódios inéditos para o Sabadou com Virginia. Os programas gravados com antecedência serão suficientes para segurar a ausência de Virginia até o final de outubro: "A gente tem até voltar, no final de outubro, final de outubro eu volto. Vou ter o José e depois de 45 dias eu volto”.