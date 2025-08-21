CARAS Brasil
Atualidades / Reflexão!

Em meio aos boatos envolvendo Zé Felipe, Poliana Rocha faz reflexão: 'Ignorar'

Em seus stories, Poliana Rocha faz reflexão sobre não dar importância para o que os outros falam; post foi feito em meio aos boatos envolvendo o filho

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
Publicado em 21/08/2025, às 07h52

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez uma reflexão na noite desta quata-feira, 20, sobre ignorar algumas coisas para viver em paz. A influenciadora digital repostou a frase em meio aos boatos envolvendo o filho Zé Felipe.

Após o cantor se separar de Virginia Fonseca, ele tem sido alvo de algumas fofocas como sobre quem ele teria ficado e até de ter um affair com Ana Castela. A mãe dele então publicou o texto que dizia sobre inventarem histórias.

"Diquinha da noite: É preciso ignorar muita coisa para viver em paz. É aquilo né, vão falar, vão pensar, vão julgar, vão dar palpite, vão até inventar história, mas quem vive mesmo sou eu", publicou a famosa.

Ainda nas últimas semanas, Poliana Rocha fez um pronunciamento após um vídeo da mãe de Virginia causar polêmica. Margareth Serrão apareceu desejando feliz Dia dos Pais para a filha.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

