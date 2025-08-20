Zé Felipe canta música romântica e fãs apontam indireta para Ana Castela

Publicação do cantor Zé Felipe nas redes sociais aumenta rumores e deixa seguidores especulando sobre suposto romance com a sertaneja

Logo cedo nesta quarta-feira, 20, Zé Felipe surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo nos stories do Instagram. No registro, o cantor aparece com o violão, cantando “A Cor da Esperança”, música da dupla Renan & Ray.

O detalhe que mais chamou atenção foi o trecho: “Não sei viver sozinho, quero você”. A publicação veio justamente em meio aos rumores de que o sertanejo estaria vivendo um possível romance com a cantora Ana Castela.

A escolha da música movimentou os comentários dos fãs, que enxergaram o post como uma indireta. Muitos internautas destacaram a coincidência entre a letra e as especulações, reacendendo discussões sobre a relação entre os dois. Alguns seguidores chegaram a demonstrar torcida pelo casal, enquanto outros mantêm a expectativa de uma reconciliação com Virginia Fonseca.

Os boatos sobre a aproximação entre Zé Felipe e Ana Castela começaram quando os dois foram vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos. O clima ficou ainda mais intenso quando, pouco depois, Zé viajou até Londrina para ver a cantora e, juntos, viajaram até Buritama (SP), onde o sertanejo fez uma participação especial no show de Ana.

Parceria profissional e silêncio sobre os rumores

Além das aparições públicas, os cantores também confirmaram uma parceria musical. Em entrevista recente, Zé Felipe disse estar animado com o projeto: “Gravamos uma música massa com a Ana, vamos lançar em breve, vamos gravar clipe também, estou muito feliz”. Apesar da proximidade, nenhum dos dois confirma o suposto envolvimento amoroso.

Ana Castela chegou a brincar sobre a situação: “Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou, eu vou! O Odorico [Reis] que tá ficando com o Zé Felipe!”, mas, até o momento, tanto ela quanto Zé Felipe têm evitado se pronunciar de forma direta sobre o assunto, deixando no ar se a aproximação é apenas profissional ou algo mais.

