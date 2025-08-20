CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Zé Felipe canta música romântica e fãs apontam indireta para Ana Castela
Música / Serenata

Zé Felipe canta música romântica e fãs apontam indireta para Ana Castela

Publicação do cantor Zé Felipe nas redes sociais aumenta rumores e deixa seguidores especulando sobre suposto romance com a sertaneja

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 19h55

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zé Felipe
Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Logo cedo nesta quarta-feira, 20, Zé Felipe surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo nos stories do Instagram. No registro, o cantor aparece com o violão, cantando “A Cor da Esperança”, música da dupla Renan & Ray.

O detalhe que mais chamou atenção foi o trecho: “Não sei viver sozinho, quero você”. A publicação veio justamente em meio aos rumores de que o sertanejo estaria vivendo um possível romance com a cantora Ana Castela.

A escolha da música movimentou os comentários dos fãs, que enxergaram o post como uma indireta. Muitos internautas destacaram a coincidência entre a letra e as especulações, reacendendo discussões sobre a relação entre os dois. Alguns seguidores chegaram a demonstrar torcida pelo casal, enquanto outros mantêm a expectativa de uma reconciliação com Virginia Fonseca.

Os boatos sobre a aproximação entre Zé Felipe e Ana Castela começaram quando os dois foram vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos. O clima ficou ainda mais intenso quando, pouco depois, Zé viajou até Londrina para ver a cantora e, juntos, viajaram até Buritama (SP), onde o sertanejo fez uma participação especial no show de Ana.

Parceria profissional e silêncio sobre os rumores

Além das aparições públicas, os cantores também confirmaram uma parceria musical. Em entrevista recente, Zé Felipe disse estar animado com o projeto: “Gravamos uma música massa com a Ana, vamos lançar em breve, vamos gravar clipe também, estou muito feliz”. Apesar da proximidade, nenhum dos dois confirma o suposto envolvimento amoroso.

Ana Castela chegou a brincar sobre a situação: “Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou, eu vou! O Odorico [Reis] que tá ficando com o Zé Felipe!”, mas, até o momento, tanto ela quanto Zé Felipe têm evitado se pronunciar de forma direta sobre o assunto, deixando no ar se a aproximação é apenas profissional ou algo mais. 

Leia também: Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela, diz colunista

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

VirginiaZe Felipeana castela
Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Saúde

Gusttavo Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima revela ter largado vício por causa da família

Homenagem

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram; Paulo Kawall

Gilberto Gil resgata foto rara com Preta Gil em homenagem: '1 mês de saudade'

Saúde

Alok e Romana - Foto: Reprodução / Instagram

Romana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde

Relacionamentos

Maiara e Maraisa - Foto: Globo/ Fábio Rocha

Maiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa

Polêmicas

Poliana Rocha e Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Leonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento

Sucesso

Simone Mendes - Foto: Divulgação

Simone Mendes celebra o título de cantora sertaneja mais ouvida: ‘Emoção sem fim’

Últimas notícias

Victor Igoh e Emily GarciaMenino ou menina? Emily Garcia revela gênero do primeiro filho
Filha de Key Alves e Bruno Rosa será RosaMariaNome da filha de Key Alves e Bruno Rosa carrega ‘poder de influência’, aponta numeróloga
Maria Cavalcante e Cristiano DeyvidMaria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida
Donald TrumpDonald Trump afirma: 'Quero tentar ir para o céu, se possível'
Ary MirelleAry Mirelle, esposa de João Gomes, desabafa sobre a gravidez
Zé FelipeZé Felipe canta música romântica e fãs apontam indireta para Ana Castela
Fernanda Lima é casada com Rodrigo HilbertMédica alerta para menopausa após relato de Fernanda Lima: 'Isso acontece'
Rafaella Justus mostra nova cachorrinha de estimaçãoRafaella Justus se derrete ao mostrar nova integrante da família: 'Apaixonada'
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com até 42% de desconto
Mel FronckowiakMel Fronckowiak relembra gafe com bolsa de grife avaliada em R$ 27 mil
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade