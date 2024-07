Deborah Secco comenta sobre fama que ganhou na web: 'Nem sou tanto'

Deborah Secco negou uma fama que ganhou na web e ainda explicou o motivo de sempre falar abertamente sobre a sua vida íntima

Deborah Secco participou do videocast Passa Lá Em Casa e comentou que ganhou uma fama na web por falar abertamente sobre assuntos sexuais, mas que essa fama não necessariamente é verdadeira.

"Tenho uma fama de ser transante e eu nem sou tanto. Sou só uma pessoa que fala sobre isso de forma natural e acho mesmo que todo mundo deveria falar", disse ela.

Deborah também afirmou que pretende que sua filha Maria Flor, de oito anos, cresça em um mundo mais igualitário. A pequena é fruto do antigo casamento da atriz com Hugo Moura. "Sou mãe de uma mulher e acho que o prazo da mulher é tabu ainda. Mulher falar sobre sexo é tabu, homem não. Homem pegar geral e falar o que faz [é normal], e para a gente [mulher] é sempre vexatório, pecaminoso, errado e não é errado".

Para concluir, a famosa contou que se incomoda quando viraliza apenas com assuntos íntimos. "Me incomoda um pouco porque acho que tenho muitas outras coisas para falar, que mereciam ser ouvidas, mereciam ser viralizadas também. Sou uma pessoa muito livre. Sexo foi um assunto dentro da minha casa desde que eu sou pequena, para mim isso é normal, [por isso] falo abertamente assim. Eu acho mesmo que a gente precisa falar sobre isso", finalizou ela.

O último trabalho de Deborah Secco na TV foi na novela Elas Por Elas, exibida pela Rede Globo, em que ela deu vida à Lara.

Semelhança

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores. A atriz publicou uma foto em que aparece ao lado da filha Maria Flor, de oito anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura.

Na imagem, postada no Instagram, um detalhe chamou a atenção dos seguidores. Após comer chocolate, a pequena ficou com uma pintinha no canto da boca igual a da mãe, o que deixou as duas ainda mais parecidas.

"Maria comeu chocolate e ficou com a pintinha igual a minha no canto da boca. Tem coisa mais linda?", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.