Cassinos bonus – Melhores promoções para jogar em 2024

Qual cassino bonus é mais vantajoso? E quais sites têm as melhores ofertas? Consulte nosso guia completo e veja como jogar com benefícios bacanas.

Os cassinos com bonus oferecem diversas vantagens para o jogador brasileiro. Dá para ganhar bônus de boas-vindas, rodadas grátis, bônus de recarga e muitos outros – além, é claro, dos programas de fidelidade VIP, que proporcionam ótimos benefícios aos clientes mais assíduos, incluindo bônus exclusivos.

Neste guia você descobre quais são os melhores bônus do momento, quais sites têm as promoções mais generosas e como cumprir os requisitos de aposta em cada situação. Então confira a lista e escolha um dos cassinos com bonus de cadastro mais confiáveis para começar a se divertir com seu jogo favorito.

Os melhores cassinos com bonus do Brasil

* Тodas as ofertas e promoções citadas neste texto têm regras e condições próprias; portanto, é recomendável consultar todos os termos e condições antes de fazer seu cadastro no site.

Stake - Ótimos prêmios toda semana

RTP acima da média

Slots originais e jogos exclusivos

Os jogadores podem aproveitar vários jogos de cassino, incluindo slots, jogos de mesa RNG, raspadinhas, jogos de jackpot, jogos de dealer ao vivo e assim por diante. Provedores como NetEnt, Pragmatic Play e Evolution contribuem para o portfólio de jogos do cassino. O design da plataforma, ecoando a atmosfera de uma loja de apostas clássica, cria uma experiência de jogo envolvente. Graças à compatibilidade com dispositivos móveis anteriores, a Stake garante que os jogadores possam aproveitar uma vibração onde quer que estejam.

Licença : Governo de Curaçao

: Governo de Curaçao Métodos de pagamento : Pix, Vcreditos, e MuchBetter

: Pix, Vcreditos, e MuchBetter Prazo de saque: 24 horas

JOGUE NA STAKE

Pinnacle - A casa das margens reduzidas

Área exclusiva para Megaways

Jogos de provedores de alta qualidade

Uma potência no mundo dos sites de apostas online. Oferece um ambiente de jogo seguro e justo para os jogadores. A Pinnacle tem um portfólio de jogos emocionante, com slots, jogos de mesa RNG e jogos com crupiê ao vivo de uma seleção de provedores de software líderes, e tem mais de 1.000 jogos em seu catálogo. Projetado para manter a adrenalina bombando, ele adiciona uma camada extra de emoção à experiência de jogo.

Licença : Conselho de Controle de Jogos de Curaçao

: Conselho de Controle de Jogos de Curaçao Métodos de pagamento : Pix, AstroPay, transferência bancária, e mais

: Pix, AstroPay, transferência bancária, e mais Prazo de saque : 24 horas

: 24 horas Provedores: Games Global, Play’n GO, Spinomenal, e mais

JOGUE NA PINNACLE

Parimatch - Mais do que suficiente para cada tipo de jogador

Slots separadas por temas

Programa de fidelidade e outros bonus

A Parimatch oferece mais de 400 slots exclusivos e jogos RNG, incluindo Megaways, Crash, jogos de vitória instantânea e exclusivos. Seu cassino ao vivo compreende uma mistura de títulos Pragmatic Play, Playtech e PGSoft, oferecendo uma variedade de roleta ao vivo, blackjack, bacará, game shows e jogos de pôquer. Um vasto centro de ajuda está disponível no site, embora a falta de chat ao vivo ou suporte por telefone seja decepcionante.

Licença : Governo de Curaçao

: Governo de Curaçao Métodos de pagamento : Pix

: Pix Prazo de saque: 24 horas

JOGUE NA PARIMATCH

Rivalo - Jogo seguro e protegido

Cassino fácil de navegar

Jogos populares com acesso rápido no menu

Como um dos principais sites de apostas brasileiros, o Rivalo apresenta uma riqueza de slots e jogos de mesa, categorias facilmente navegáveis ​​e uma ampla seleção de jogos multilíngues com crupiê ao vivo. Protegido com criptografia SSL de 128 bits, o Rivalo é uma plataforma de jogos segura que oferece vários métodos de pagamento confiáveis. O site é totalmente compatível com dispositivos móveis e o suporte ao cliente está disponível o tempo todo.

Licença : Governo de Curaçao

: Governo de Curaçao Métodos de pagamento : Pix, PicPay, Pay4Fun e mais

: Pix, PicPay, Pay4Fun e mais Prazo de saque : 24 a 48 horas

: 24 a 48 horas Provedores: PG Soft, Games Global, Pragmatic Play, e mais

JOGUE NA RIVALO

1xBet - Marca de cassino muito respeitada

Tem app para iOS

Oferece jogos gratis

Jogadores online podem se divertir jogando jogos no cassino online 1xBet, como sua enorme variedade de slots, bem como várias versões de jogos de mesa clássicos como bacará, roleta e blackjack. Diferentes métodos bancários cuidam do depósito e retirada de fundos, incluindo cartões de débito, carteiras eletrônicas e transferências bancárias. A 1xBet oferece um aplicativo para jogadores móveis para iOS. No entanto, não é realmente necessário, pois o site tem seu cassino móvel dedicado, que funciona perfeitamente e tem uma interface fácil de usar.

Licença : Conselho de Controle de Jogos de Curaçao.

: Conselho de Controle de Jogos de Curaçao. Métodos de pagamento : Pix, Vcreditos, AstroPay, PicPay, e mais.

: Pix, Vcreditos, AstroPay, PicPay, e mais. Prazo de saque : 24 horas.

: 24 horas. Provedores: Evoplay, Blueprint, Pragmatic Play e mais.

JOGUE NA 1xBET

Betano - Plataforma de cassino online de fácil utilização

Ótimo aplicativo para Android

Mais de 7.000 jogos slots

Betano é um cassino online amigável que deve atender iniciantes. Ele oferece uma interface fácil de usar, enquanto depósitos e saques são simples. Há muitos títulos de jackpot para cativar jogadores com jogos de qualidade. O site é fácil de navegar, com uma ferramenta de busca e categorias para todos os diferentes tipos de jogos. Há também subcategorias que filtram slots por seus provedores, para que os jogadores sempre encontrem os jogos mais novos de seu estúdio favorito.

Licença : Autoridade de Jogos de Malta

: Autoridade de Jogos de Malta Métodos de pagamento : Pix, transferência bancária, Pay4Fun, e mais

: Pix, transferência bancária, Pay4Fun, e mais Prazo de saque : 1 hora

: 1 hora Provedores: 1x2 Gaming, Amusnet, Big Time Gaming, e mais

Sportingbet - Cassino online para slots progressivos

Seleção de jogos especial para o Brasil

Bônus inicial vale só para esportes

A Sportingbet tem uma seleção fantástica de jogos de cassino, variando de slots a títulos especiais. Há categorias para Novos Jogos, Progressivos, Slots, Jogos de Mesa e Video Poker, todos fornecidos por diferentes provedores de software. As categorias de jackpot incluem alguns slots e jogos de mesa fantásticos. O cassino também tem torneios incríveis que os jogadores são encorajados a experimentar, com prêmios incríveis.

Licença : Governo de Gibraltar

: Governo de Gibraltar Métodos de pagamento : Pix e transferência bancária

: Pix e transferência bancária Prazo de saque : 48 horas

: 48 horas Provedores: PG Soft, Pragmatic Play, Spribe, e mais

Betboo - Quantidade quase ilimitada de jogos para jogar

Mais de 1.000 jogos de cassino

Muitos jackpots com valores altos

Betboo é uma potência no mundo dos sites de apostas online. O site tem um portfólio de jogos emocionante, com slots, jogos de mesa RNG e jogos com crupiê ao vivo de uma seleção de provedores de software líderes, e tem mais de 1.000 jogos em seu catálogo. O design elegante e moderno da plataforma cria uma atmosfera de emoção de alto risco. O atendimento ao cliente da Betboo é de primeira linha, com uma equipe dedicada de prontidão. Com compatibilidade móvel, a Betboo garante que os jogadores possam fazer suas apostas onde quer que estejam.

Métodos de pagamento : Pix e transferência bancária

: Pix e transferência bancária Depósito mínimo e máximo com Pix : R$100 a R$10 000

: R$100 a R$10 000 App mobile: Android

JOGUE NA BETBOO

Como ganhar um bônus nos cassinos online

Os cassinos com bonus costumam exibir suas ofertas com destaque nas páginas inicias de seus sites. A maioria deles também conta com páginas que listam todos os bônus disponíveis naquele momento – procure no menu de navegação por termos como “Promoção”, “Promos”, “Ofertas” e similares. Ali você encontrará os bônus válidos para todos os jogadores.

Alguns sites de cassino também têm bônus específicos que não ficam à disposição de qualquer um. Eles podem ser oferecidos via email aos clientes já cadastrados ou acessados por um código promocional – e assim divulgado em perfis de redes sociais, newsletters, sites de afiliados, guias especializados, etc. Na maioria dos casos, porém, os bônus são mesmo públicos e abertos.

É importante que os novos jogadores entendam que os bônus de cassino não são obrigatórios – ou seja, você deve avaliar se vale a pena ou não aderir a uma dessas promoções. Como é preciso cumprir requisitos de rollover para receber a grande maioria deles, você pode concluir que uma oferta não vale a pena, e que outra promoção talvez seja mais vantajosa.

Portanto, tenha sempre em mente que o bônus fica à sua disposição, mas não há nada de errado em abrir mão de um deles, ainda mais se as exigências da oferta forem rigorosas demais. A outra coisa importante que novos clientes devem saber se refere à ativação dessas promoções. Nunca se esqueça de ler as regras para saber como uma oferta de bônus é validada.

Em alguns cassinos online para brasileiros, o você opta por receber ou não o bônus no momento de fazer o primeiro depósito. Em outros, é preciso clicar na página de promoções para acionar a oferta. Há uma minoria deles em que você precisa entrar em contato com a plataforma para pedir a promoção. Geralmente é fácil usar bônus, mas sempre confirme como fazê-lo entrar em vigor.

Como funciona o bônus de boas-vindas

Há muitos tipos de promoções nos sites de jogos confiáveis, mas o bonus de cadastro cassino é o mais comum e popular. Na grande maioria das vezes, ele está atrelado ao seu primeiro depósito em conta. Em alguns casos, ele inclui também alguns depósitos adicionais: segundo, terceira ou até quarta recarga no seu caixa.

O mais comum é que seu bônus de boas-vindas seja de 100% do depósito, mas esse percentual é variável – às vezes ele é maior na primeira transferência, e vai diminuindo na segunda e terceira, por exemplo. Outra variável importante é o limite do bônus. Se a oferta é de “100% até R$1000”, isso significa que o cassino vai dobrar seu cacife para depósitos até R$1000. Se você usar o teto da promoção, vai começar jogando com R$2000.

Apesar de esse tipo de bônus ser mais comum, há outras opções para os cassinos presentearem os novos clientes. Um exemplo disso são as rodadas grátis de slots, que podem ser cedidas de forma independente ou atreladas ao bônus de depósito inicial. Em alguns casos, o cassino pode oferecer cashback de parte do valor gasto nas primeiras rodadas em que você não ganhar.

Como cumprir os requerimentos dos bônus

Tanto nas promoções de boas-vindas como nos demais tipos de ofertas, os bonus casino de sites legalizados no Brasil trazem consigo algumas exigências. Ou seja: ainda que esse tipo de oferta seja potencialmente vantajosa, será preciso cumprir os requisitos do bônus antes de poder sacar o dinheiro que você eventualmente ganhar jogando com ele. Os requisitos mais comuns são:

Prazo para jogar : você geralmente terá entre só uma semana e 30 dias, dependendo da oferta, para cumprir os requerimentos.

: você geralmente terá entre só uma semana e 30 dias, dependendo da oferta, para cumprir os requerimentos. Valor de rollover : essa é a chave para concluir se um bônus vale ou não a pena. O rollover é o montante mínimo que você precisará jogar para desbloquear o saque do dinheiro obtido com o bônus. Alguns sites fixam o rollover com base só no bônus; outros, na soma do depósito com o bônus. Preste atenção ao consultar o regulamento. Se o rollover for de 30x o valor só do bônus, por exemplo, faça essa conta para ver se conseguirá atingir essa meta.

: essa é a chave para concluir se um bônus vale ou não a pena. O rollover é o montante mínimo que você precisará jogar para desbloquear o saque do dinheiro obtido com o bônus. Alguns sites fixam o rollover com base só no bônus; outros, na soma do depósito com o bônus. Preste atenção ao consultar o regulamento. Se o rollover for de 30x o valor só do bônus, por exemplo, faça essa conta para ver se conseguirá atingir essa meta. Taxa de contribuição: cada cassino tem seu regulamento específico sobre quais jogos contam ou não para atingir o rollover. Via de regra, os slots contribuem 100% para todos os bônus de boas-vindas. Na maioria dos sites do ramo, os jogos de mesa contribuem muito pouco – ou até mesmo nada – para atingir a meta. Apostas feitas nas mesas de cassino ao vivo também não costumam contar para cumprir o rollover.

Sabendo de tudo isso, o jogador poderá pesar os prós e contras de um bônus na hora de decidir se aceita ou não a promoção. Se o cassino oferece um bônus altíssimo mas o prazo para cumprir seu rollover é curto, por exemplo, pode não valer a pena. Se a oferta vale só para caça-níqueis e você é fã de slots, aí sim pode compensar.

Bônus sem depósito para jogar cassino online

Muitos jogadores sonham em receber um bônus sem depósito, ou seja, sem necessidade de gastar nada para começar a jogar. Seremos bem honestos: esse tipo de oferta é muito, mas muito rara, e o fã brasileiro de cassino não deve esperar encontrá-lo em qualquer lugar.

O bônus sem depósito totalmente gratuito, então, é quase uma lenda urbana. Ou seja: mesmo que você encontre uma promoção que não esteja diretamente vinculada a um depósito mínimo na sua conta, os requisitos de apostas serão tão rigorosos e desafiadores que você dificilmente terá como atingi-los. Portanto, é bom ajustar suas expectativas.

Entre as possibilidades de obter casino bonus sem depositar, o mais provável é que você receba algum benefício modesto, como só alguns giros gratuitos, ou que o benefício esteja ligado a uma atividade bastante intensa do jogador numa plataforma.

Assim como nos cassinos presenciais, os jogadores VIP podem receber vantagens adicionais, em que o alto volume de apostas justifique bônus com condições muito favoráveis. No geral, porém, o jogador brasileiro não costuma ter acesso a ofertas que não dependam de uma transferência em dinheiro ou de um número mínimo de jogadas sob condições bem específicas.

Giros grátis em cassinos para brasileiros

Se os bônus sem depósito são uma raridade, aqui temos uma boa notícia para o fã de cassino no Brasil: as promoções que concedem rodadas grátis são comuns e acessíveis. Ou seja, ganhar giro grátis em slots é não apenas algo frequente nos melhores sites do ramo como também essa é uma das ofertas mais vantajosas, pois são fáceis de entender e usar.

Muitos dos cassinos com bonus de cadastro incluem free spins em caça-níqueis selecionados em seus pacotes de boas-vindas. Também é comum encontrar promoções que oferecem rodadas grátis para recargas em conta. Algumas delas têm dias específicos da semana, como por exemplo giros grátis para quem depositar às sextas-feiras.

Pela frequência com que eles são oferecidas e por serem promoções mais simples, os giros grátis estão entre os bônus mais populares dos cassinos confiáveis. Você muito provavelmente poderá recebê-los sem precisar ser um jogador super-ativo no cassino de sua preferência. Ainda assim, é bom sempre ficar de olho nos termos e condições, como em qualquer outro bônus.

As rodadas grátis em slots também costumam vir acompanhadas de requisitos de rollover, além de terem prazos limitados e quase sempre serem restritas a caça-níqueis específicos. Na maioria das vezes, aliás, essas ofertas visam promover jogos destacados do cassino. Clientes Betano, por exemplo, vão encontrar um slot destacado a cada semana com a chance de ganhar 50 giros grátis.

Fique atento também às regras para aderir à oferta de giros grátis. Você provavelmente terá de clicar em algum botão para participar da promoção e ativar o bonus cassino de free spins. Como nos demais casos, o melhor jeito de encontrar as ofertas válidas no momento é acessar a página de promoções de seu cassino online favorito.

Outros tipos de bônus e promoções em cassinos

Além dos bônus de boas-vindas e dos giros grátis em slots, os melhores cassinos legalizados do Brasil contam com diversos outros tipos de promoções. Alguns são mais comuns e aparecem na maioria das páginas de promoções desses sites; outros são bem menos frequentes, mas poderão pintar na sua conta dependendo da sua atividade na plataforma de jogos escolhida. A seguir você confere os principais tipos de bônus alternativos para jogar cassino online:

Bônus de depósito (ou de recarga) : funciona da mesma forma que as ofertas de boas-vindas, com um reforço de cacife proporcional ao valor depositado. Costumam ficar um pouco abaixo dos bônus de cadastro, tanto nas margens (50% é um percentual comum) como nos limites.

: funciona da mesma forma que as ofertas de boas-vindas, com um reforço de cacife proporcional ao valor depositado. Costumam ficar um pouco abaixo dos bônus de cadastro, tanto nas margens (50% é um percentual comum) como nos limites. Bônus de cashback : essas promoções devolvem parte do seu dinheiro em caso de uma série de apostas perdidas, por exemplo. É comum encontrar ofertas de cashback de jogos específicos – como retorno de 15% de suas possíveis perdas referentes às rodadas em slots.

: essas promoções devolvem parte do seu dinheiro em caso de uma série de apostas perdidas, por exemplo. É comum encontrar ofertas de cashback de jogos específicos – como retorno de 15% de suas possíveis perdas referentes às rodadas em slots. Bônus de cassino ao vivo : válido para jogar em salas com crupiê de verdade aparecendo na sua tela em vídeo. Não são tão comuns, então se você encontrá-los, aproveite!

: válido para jogar em salas com crupiê de verdade aparecendo na sua tela em vídeo. Não são tão comuns, então se você encontrá-los, aproveite! Bônus de jogos específicos : ganhe prêmios em dinheiro, bônus adicionais ou rodadas grátis ao jogar títulos em destaque, como Aviator ou Gates of Olympus.

: ganhe prêmios em dinheiro, bônus adicionais ou rodadas grátis ao jogar títulos em destaque, como Aviator ou Gates of Olympus. Bônus sazonais : promoções focadas em datas específicas, como por exemplo rodadas grátis em slots temáticos de filmes de terror ou monstros na época do Halloween.

: promoções focadas em datas específicas, como por exemplo rodadas grátis em slots temáticos de filmes de terror ou monstros na época do Halloween. Bônus de provedor de software: promoções restritas aos títulos de alguma desenvolvedora de jogos específica, como giros grátis para quem rodar os slots da Pragmatic Play.

Além das ofertas listadas acima, há uma série de promoções ligadas aos aspectos rotineiros da atividade do jogador na plataforma – como o uso de aplicativo mobile e a escolha de qual meio de depósito usar para movimentar sua grana:

Bônus diários ou semanais : ofertas fixas em determinado dia para motivar o jogador a fazer novos depósitos e continuar jogando. Exemplo: bônus de recarga todas as sextas-feiras.

: ofertas fixas em determinado dia para motivar o jogador a fazer novos depósitos e continuar jogando. Exemplo: bônus de recarga todas as sextas-feiras. Bônus mobile : disponível para quem joga no celular, quase sempre vinculado ao download do app oficial de seu cassino online.

: disponível para quem joga no celular, quase sempre vinculado ao download do app oficial de seu cassino online. Bônus para método de pagamento específico : reforço de cacife se você usar alguma forma de depósito preferencial da plataforma, como criptomoedas ou Pix.

: reforço de cacife se você usar alguma forma de depósito preferencial da plataforma, como criptomoedas ou Pix. Bônus de indicação : chance de ganhar free spins ou bônus em dinheiro se você recomendar um amigo ou parente e ele abrir uma conta no cassino (você ganha se ele fizer um depósito).

: chance de ganhar free spins ou bônus em dinheiro se você recomendar um amigo ou parente e ele abrir uma conta no cassino (você ganha se ele fizer um depósito). Bônus de aniversário: reforço de cacife ou giros grátis no dia do aniversário do jogador.

Programas de fidelidade e bônus VIP

Se você for um jogador frequente, pode se preparar, os melhores cassinos com bonus têm todo o interesse em mantê-lo como cliente; assim, é bem provável que você receba ofertas exclusivas, que não estão disponíveis aos demais jogadores. Na maioria das vezes, os cassinos têm programa de fidelidade com regras claras para somar pontos e subir de categoria, ganhando mais bônus.

Os cassinos com bonus online que mais valorizam a lealdade de seus jogadores oferecem até prêmios reais à sua clientela. Sorteios de computadores, smartphones e gadgets em geral são reservados aos mais assíduos clientes, então não pense que sua fidelidade será ignorada. Os cassinos costumam tratar muito bem os membros de seus programas VIP, então concentrar suas apostas em apenas um site (desde que, obviamente, você goste bastante dele) é uma boa ideia para quem joga altos valores.

Os termos e condições dos programas VIP variam entre os diferentes cassinos, mas o princípio é sempre o mesmo: quanto mais você joga e mais deposita, maior será o acesso a vantagens extras. Elas incluem rodadas grátis em slots, bônus de recarga aumentado e entrada grátis em torneios de cassino, além de benefícios adicionais como atendimento prioritário no serviço de suporte online.

FAQ

Qual é o melhor jogo de cassino para jogar com bônus?

Aqui não existe muita dúvida: entre os jogos de cassino que dа bоnus no cadastro, os slots são mesmo a melhor opção, já que sua taxa de contribuição para cumprir o rollover é quase sempre de 100%. Além disso, há muitos bônus que oferecem giros grátis nos caça-níqueis – o que não é tão frequente nas demais categorias de jogos, como roletas, blackjack, bacará e outras.

Qual bônus de cassino tem menos requisitos de apostas?

Os online casino bonus de cashback, de indicação de amigos, de aniversário e de app mobile são alguns dos melhores para quem procura promoções sem exigências difíceis de serem cumpridas. O bônus de cashback, por exemplo, exige apenas que você reaplique os valores recebidos no site (ao invés de sacá-los imediatamente, por exemplo). Bônus de indicação exige só que seu amigo abra uma conta e deposite alguma grana no cassino.

Quais cassinos online têm bônus sem depósito no Brasil?

É cada vez mais raro encontrar cassinos com bonus que ofereçam promoções sem depósito, ou seja, sem exigir nenhuma transferência em dinheiro por parte do jogador. Além disso, mesmo um bônus de depósito não é exatamente gratuito – como você terá de cumprir requisitos de apostas muito rigorosos, essas ofertas podem não compensar. Os cassinos das plataformas devidamente autorizadas a operar no país não estão oferecendo bônus sem depósito no momento.

Qual bônus de cassino é mais vantajoso para brasileiros?

Entre os diversos tipos de cassino bonus disponíveis nos melhores sites do ramo, gostamos das rodadas grátis e dos bônus de boas-vindas – e nesse último, desde que com termos e condições razoáveis de serem cumpridas. Bônus de cashback valem muito a pena por minimizarem suas possíveis perdas e, por fim, os bônus de recarga podem ser muito interessantes para motivá-lo a continuar jogando com vantagens adicionais.