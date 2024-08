Caminhão com instrumentos da cantora Maria Rita é roubado no Rio de Janeiro

A cantora Maria Rita contou que um caminhão, que carregava os instrumentos e equipamentos da banda, foi roubado no Rio de Janeiro

Neste sábado, 24, a cantora Maria Rita usou suas redes sociais para contar que um caminhão, que carregava os instrumentos e equipamentos da banda, foi roubado na Rodovia Presidente Dutra, perto de Belford Roxo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Na publicação, a filha de Elis Regina (1945-1982) pediu que, se alguém souber de algo, entre em contato com ela. "Quem tiver informações, por favor, entrar em contato conosco por aqui ou no link que disponibilizamos em nossos Stories", escreveu ela, que não deu detalhes sobre a abordagem dos crimonosos e nem sobre o que foi levado.

A cantora especificou ainda o modelo do caminhão e a placa. A artista também reforçou que o seu nome aparece nas laterais do veículo. Ao portal F5, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que "o caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). As diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime".

Segundo o portal G1, o veículo seguia em direção ao Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte da cidade. De lá, o material seria levado para Recife, em Pernambuco, onde Maria Rita tinha um show agendado. Sem os equipamentos, ela se apresentou com instrumentos emprestados.

