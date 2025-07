Por que Caio Castro não foi aos casamentos da amiga Giovanna Lancellotti? Saiba o motivo

O ator Caio Castro não compareceu aos casamentos de sua amiga Giovanna Lancellotti com Gabriel David; saiba o motivo da ausência

A segunda cerimônia de casamento da atriz Giovanna Lancellotti com Gabriel David aconteceu no último sábado, 28, em uma fazenda no interior de São Paulo. Entre os convidados, um nome em especial chamou atenção pela ausência: o ator Caio Castro, que possui uma forte amizade com a noiva

Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, o motivo por trás da ausência de Caio foi profissional. No mesmo período das cerimônias — a primeira realizada no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho, e a segunda em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, no dia 28 —, o ator estava envolvido com sua participação na Porsche Cup, em Portugal, na categoria Sprint Challenge.

Amizade de longa data

Caio Castro e Giovanna Lancellotti sempre mantiveram uma relação próxima, com direito a tatuagem, postagens carinhosas nas redes sociais e até presentes valiosos — como o carro que o ator deu para a amiga. Em 2024, os dois estiveram juntos no Rock in Rio.

Os dois casamentos de Giovanna

A atriz oficializou sua união com o empresário Gabriel David em duas cerimônias distintas. A primeira, com o Cristo Redentor ao fundo, contou com a presença de pessoas próximas. A segunda aconteceu na vinícola da família dela, no interior paulista.

Giovanna usou vestidos assinados por Vivienne Westwood e Giambattista Valli para suas três celebrações: a bênção religiosa no Cristo Redentor, a festa de pré-wedding e o casamento. Os modelitos foram escolhidos por ela em parceria com seu stylist Marcell Maia. Juntos, eles visitaram ateliês em Londres e Paris em busca das peças perfeitas para demonstrar a personalidade da noiva em seu momento especial de vida.

