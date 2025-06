Casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David: Veja as fotos oficiais da união

Confira as fotos oficiais do casamento da atriz Giovanna Lancellotti com Gabriel David, que aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

A atriz Giovanna Lancellotti oficializou sua união com Gabriel David presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e filho do bicheiro Anísio Abraão David, neste sábado, 21. Logo após a cerimônia, que aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ela compartilhou as fotos oficiais do casamento em uma publicação nas redes sociais.

A cerimônia contou com a presença apenas de familiares e amigos próximos. Nos registros, ela posou com o noivo aos pés do Cristo Redentor. "Coração batendo fora do peito. Que noite! Que momento! QUE AMOR, meu amor. Inesquecível. Casei com o amor da minha vida e foi lindo assim", ela escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs desejaram felicidades ao casal. "Parabéns ao casal,que Deus os abençoe grandemente com amor e muuuuuuitas felicidades! Imagem linda de arrepiar ver vocês o Cristo", falou uma. "Que Deus abençoe muito a união de vocês!", desejou outro. "Estou feliz demais por eles! E não são nada meus!", observou uma terceira pessoa.

Como foi o casamento?

Para o grande dia, a noiva escolheu um vestido luxuoso. O look é da grife de Vivienne Westwood e foi feito sob medida. O modelito foi confeccionado em cetim de seda e possui um lenço no pescoço e luvas com transparência. Para completar o visual, a noiva usou um véu longo e buquê com flores brancas. Já o noivo apostou em um terno de cor clara.

Entre os convidados, estavamFernanda Paes Leme, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Miguel Rômulo, Cintia Dicker e Pedro Scooby. E m show do cantor Jorge Aragão animou os presentes. As madrinhas e padrinhos usaram looks azuis para a grande noite.

Vale lembrar que Gabriel e Giovanna estão juntos desde 2021 e ficaram noivos após três anos de relacionamento durante uma viagem para a Tailândia.

