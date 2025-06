Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam em fazenda no interior de SP

A atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David realizaram uma segunda cerimônia de casamento em São João da Boa Vista; veja fotos

Giovanna Lancellotti e Gabriel David subiram ao altar na tarde deste sábado, 28, em uma fazenda em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Esta é a segunda cerimônia de casamento do casal, que oficializou a união aos pés do Cristo Redentor há uma semana.

Por meio das redes sociais, Giovanna dividiu com o público alguns detalhes do evento tão aguardando. Para o momento especial, a noiva escolheu um vestido do estilista francês Giambattista Valli, conhecido mundialmente por suas criações românticas e marcantes.

O modelito, que traz uma imagem romântica, elegante e fashion, foi confeccionado com renda francesa e possui duas peças, sendo a de cima um bolero com manga de sino. Para completar o visual, Giovanna usou um véu longo transparente com babado em volta da borda e um buquê de flores brancas.

A atriz ainda compartilhou um vídeo emocionante de sua ida ao altar acompanhada do pai, Pérsio Roxo Jr, e do padrasto, José Álvaro Alves. Momentos antes da cerimônia, a noiva mostrou detalhes de seu vestido luxuoso confeccionado com renda francesa.

Famosos comoBruna Marquezine, Sabrina Sato, Nicolas Prattes, João Guilherme, Maisa Silva, Michel Teló, Thais Fersoza, Francisco Gil, Ronaldo Fenômeno, Pedro Scooby, Fernanda Paes Leme, João Silva, entre outros, marcaram presença no casamento e prestigiaram o amor dos noivos.

Veja os registros do casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David:

Como foi o primeiro casamento de Giovanna Lancellotti?

A primeira cerimônia de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), ocorreu no último sábado, 21. O casamento aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a presença apenas de familiares e padrinhos.

A atriz entrou na capela do local ao som da Marcha Nupcial, levada por seu pai, Pérsio Roxo, e Gabriel na companhia da mãe, Fabiula David. O vestido da noiva, da grife de Vivienne Westwood, foi feito sob medida; veja os registros!

