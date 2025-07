Quem foi? Famosa pega o buquê no casamento de Giovanna Lancellotti, mas abre mão

A segunda cerimônia de casamento da atriz Giovanna Lancellotti com Gabriel David aconteceu no último sábado, 28. Saiba quem pegou o buquê!

A segunda cerimônia de casamento da atriz Giovanna Lancellotti com Gabriel David aconteceu no último sábado, 28, em uma fazenda no interior de São Paulo. Durante a festa, a recém-casada fez a clássica tradição de jogar o buquê para encontrar a próxima pessoa a se casar. E, desta vez, a atriz Bruna Griphão foi responsável por pegar o arranjo de flores, mas desistiu.

Em uma publicação nos stories de sua rede social, Bruna compartilhou uma foto do momento exato em que ela e Gabriela Lobo pegaram juntas o buquê da noiva. No entanto, a atriz optou por entregar o item para a nutricionista. "Eu e a Gabi pegamos o buquê, mas eu cedi, até porque nem namorado eu tenho. Vai que vai, miguxa! Casa e faz a festa pra nós curtir", brincou a artista.

Bruna Griphao conta que desistiu de buquê - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine também entrou na 'competição'

Em um vídeo publicado por Giovanna, é possível notar a empolgação da atriz Bruna Marquezine na 'competição' pelo buquê da amiga. O momento tão aguardado foi narrado pelo cantor Thiaguinho, que estava no palco ao lado da noiva.

"Solteiras que querem casar… Pensa que das mãos de Giovanna Lancellotti pode vir a esperança do seu amor", declarou o artista momentos antes da esposa de Gabriel David lançar o buquê. Apesar da tentativa, Bruna Marquezine não conseguiu segurar o ramo.

Bolo de casamento de Giovanna Lancellotti

E o bolo do casamento dos pombinhos contou com sete andares e alcançou a altura de quase 1,70m. O doce foi decorado com flores de açúcar coloridas. Inclusive, a montagem foi finalizada no local do casamento. Veja a foto do doce!

