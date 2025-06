Os 3 vestidos de noiva de Giovanna Lancellotti: Compare os looks

Giovanna Lancellotti usou três vestidos de noiva luxuosos para celebrar o seu casamento com Gabriel David em ocasiões diferentes. Veja os detalhes dos looks

A atriz Giovanna Lancellotti mostrou o seu lado autêntico, elegante e estiloso ao usar três vestidos de noiva para celebrar o seu casamento com Gabriel David. Eles tiveram 3 grandes celebrações do amor e a noiva caprichou na escolha de cada um dos looks. Compare os modelitos:

Giovanna usou vestidos assinados por Vivienne Westwood e Giambattista Valli para suas três celebrações: a bênção religiosa no Cristo Redentor, a festa de pré-wedding e o casamento. Os modelitos foram escolhidos por ela em parceria com seu stylist Marcell Maia. Juntos, eles visitaram ateliês em Londres e Paris em busca das peças perfeitas para demonstrar a personalidade da noiva em seu momento especial de vida.

O primeiro vestido: bênção religiosa

O primeiro vestido de noiva de Giovanna Lancellotti foi um modelito feito sob medida em cetim de seda da grife Vivienne Westwood. O look contou com uma capa usada como lenço e sapatos assinados por Marc Jacobs. O modelito foi usado por ela para sua bênção religiosa aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho.

“Essa foi a peça que escolhi para esse primeiro momento. Queria algo discreto, elegante e com significado. O look guardava uma sofisticação silenciosa que representava muito esse momento de conexão com a fé e com a família”, disse ela.

Giovanna Lancellotti - Foto: @andrenicolau

O segundo vestido: pré-wedding

O segundo vestido de Giovanna Lancellotti foi um modelito mais curto, mas que remetia ao seu vestido da bênção religiosa. Também assinado por Vivienne Westwood, o look era estruturado e com um toque punk e feminino, com direito a meia-calça branca e sapatos altíssimos.

O look em cetim de seda foi usado por ela para a festa de pré-wedding em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, no dia 27 de junho. "Esse look era a minha cara. Queria algo leve, divertido e cheio de atitude. Foi uma celebração alegre, então o vestido precisava transmitir essa energia", afirmou.

Giovanna Lancellotti - Foto: @andrenicolau

O terceiro vestido: casamento

A cerimônia de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David aconteceu em uma fazenda no interior de São Paulo no dia 28 de junho. Para a ocasião, ela escolheu um vestido de noiva do estilista francês Giambattista Valli. O modelito contou com duas peças: um vestido principal feito com renda francesa e um bolero com mangas sino. O visual ainda contou com véu com babado em toda a borda.

“Esse vestido foi um sonho. Quando vi o croqui, me emocionei. Ele tinha textura, volume e o véu foi realmente a cereja do bolo. Queria algo que fosse romântico, marcante e que parecesse tirado de um conto de fadas — e conseguimos”, declarou.

Giovanna Lancellotti - Foto: @andrenicolau

Créditos:

Styling: @marcellmaia

Foto: @andrenicolau

Beleza: @krisn

Flores: @andrepedrotti