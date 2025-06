Giovanna Lancellotti aposta em look estiloso para sua festa de pré-wedding

Giovanna Lancellotti reúne os amigos e familiares em festa um dia antes do seu segundo casamento com Gabriel David

A atriz Giovanna Lancellotti já está na contagem regressiva para o seu segundo casamento com Gabriel David. Uma semana depois da união aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, os dois vão realizar uma grande festa de casamento no interior de São Paulo no sábado, 28. Para já entrar no clima, os noivos reuniram seus amigos e familiares para uma festa de pré-wedding nesta sexta-feira, 27.

O evento aconteceu na cidade de São João da Boa Vista, que é onde eles vão realizar o casamento em uma fazenda no sábado. Para a festa de ‘esquenta’, Giovanna apostou em um look sofisticado.

A noiva surgiu com um vestido branco com decote ombro a ombro e curtinho. Para completar o visual, ela colocou meia-calça branca e sandália com salto altíssimo. Por sua vez, o noivo apareceu com um conjunto em tom acinzentado, com direito a camisa decotada.

A festa contou com a presença de celebridades entre os convidados, como Leticia Colin, Bruna Griphao, Giovanna Pitel e Neguinho da Beija-Flor. Veja os looks abaixo:

Gabriel David e Giovanna Lancellotti - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Gabriel David e Giovanna Lancellotti - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Giovanna Lancellotti - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Leticia Colin - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Giovanna Pitel - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Bruna Griphao - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Neguinho da Beija-Flor e eleita - Foto: Roberto Filho / Brazil News

O sabor do bolo de casamento de Giovanna Lancellotti

A atriz Giovanna Lancellotti se casou com Gabriel David no último final de semana em uma cerimônia romântica aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Logo depois, eles receberam os convidados em uma festa luxuosa e intimista na casa da família. Lá, os noivos exibiram o bolo de casamento sofisticado que escolheram para a ocasião.

O bolo do casal foi feito em três camadas assimétricas, decorado com lascas doces e flores de açúcar. Agora, os confeiteiros Alex Alvino e Wong Yok revelaram o sabor do bolo de casamento do casal.

"O bolo foi com massa de cacau black, com recheios de brigadeiro branco com caramelo salgado e nuts e intercalando com ganache belga de caramelo", contaram ao site Quem.