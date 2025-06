Casamento de Giovanna Lancellotti: Veja detalhes do vestido de noiva

Giovanna Lancellotti apostou em um vestido romântico e elegante com babado em volta do véu em segundo casamento com Gabriel David

Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebram neste sábado, 28, a segunda cerimônia de casamento. O evento acontece em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, na vinícola da família da atriz, semana após os dois oficializarem a união aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Para o momento especial, a noiva escolheu um vestido do estilista francês Giambattista Valli, conhecido mundialmente por suas criações românticas e marcantes. O modelito, que traz uma imagem romântica, elegante e fashion, foi confeccionado com renda francesa e possui duas peças, sendo a de cima um bolero com manga de sino.

Para completar o visual, Giovanna usou um véu longo transparente com babado em volta da borda e um buquê de flores brancas. "O vestido de noiva foi uma escolha muito especial, mas quando vi o croqui, me emocionei. Ele é feito com renda francesa, tem uma textura maravilhosa. Mas o que me arrebatou foi o véu. Ele tem um babado em volta de toda a borda, que dá um ar mais dramático, mais lúdico. É o vestido da minha vida ", descreveu a famosa.

Marcell Maia, stylist da noiva, também explicou a escolha: "Queríamos algo mais elaborado para o grande dia. A escolha pelo Giambattista Valli veio dessa vontade de trazer uma imagem romântica, elegante, mas ainda muito fashion. O véu é realmente a cereja do bolo, ele transforma o visual e traz um toque de conto de fadas moderno ".

Nas redes sociais, pouco antes de subir ao altar, a noiva mostrou alguns detalhes do vestido escolhido para a cerimônia: "Um amor pra recordar. 28-06-2025", escreveu Giovanna Lancellotti na legenda.

Confira as fotos do vestido de noiva de Giovanna Lancellotti:

