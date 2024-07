Britney Spears tem mansão colocada à venda após ataque hacker

Fãs de Britney Spears notaram que a mansão dela estava disponível para compra em sites de imóveis, no entanto, a cantora não pretende se mudar

Nesta segunda-feira (29), a casa de Britney Spears foi vista em alguns sites de imóveis de luxo, o que fez com que fãs da artistas questionassem se a cantora queria deixar a residência em que vive na Califórnia. No entanto, como apurou o TMZ, Britney não quer sair da mansão, muito menos, vendê-la. Segundo fontes, os anúncios comerciais se tratam de um ataque hacker.

O anúncio, que estava disponível em diversos sites imobiliários, ofertava a casa por quase U$S 9 milhões, R$ 50,54 milhões na cotação atual. Segundo o portal norte-americano, o anúncio começou com uma publicação hacker no Multiple Listing Service (MLS) e foi replicado por outros sites que hospedam o serviço, como é comum de acontecer.

Sites comumente usados na busca por imóveis nos EUA, como o Realtor.com e o Zillow listaram o anúncio falso, o que se espalhou de forma dinâmica pelas redes. Ainda de acordo com o TMZ, a equipe da artista entrou em contato com os agentes imobiliários que negaram responsabilidade pelo ocorrido.

Até o momento, não encontraram a pessoas ou grupo por trás do ataque, mas o anúncio foi removido do ar pelo MLS.

Britney se defende de paparazzi

Há pouco mais de um mês, a cantora usou as redes para fazer um desabafo, onde alegava ser vítima de distorções nas imagens por parte de paparazzi. O textão foi compartilhado pela artista durante a madrugada, onde ela revelou que estava bastante triste com a situação:

"Essa é a verdade, não faz bem para o meu coração e para minha saúde. Se acreditar nessas fotos e perder mais peso, ficaria doente e iria parar no hospital. É uma conversa complicada, porque, em um mundo comandado pela vaidade, ninguém vai acreditar em mim. Nenhuma pessoa vai acreditar em mim porque todos preferem a negatividade", disse ela na ocasião.