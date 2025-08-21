Barriga de Virginia deixa Maria Flor perplexa: 'Quero ficar'

Maria Flor fica passada ao ver barriga de Virginia; filha da influencer com Zé Felipe apareceu falando que desejava ter o abdômen igual ao da mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca divertiu ao mostrar um momento inusitado com a filha do meio, Maria Flor, de três anos. Nesta quarta-feira, 20, a empresária reencontrou a herdeira ao chegar em Goiânia e recebeu um pedido da garota.

Em um banheiro, a famosa apareceu com a herdeira querendo passar a mão em seu abdômen e dizendo que gostaria de ficar com o dela igual ao mãe. Virginia Fonseca então gravou o momento engraçado.

"Eu quero ficar com essa barriga aqui", disse Maria Flor várias vezes sobre desejar ter um abdômen sarado e com gominhos.

Rainha de bateria da Grande Rio, a apresentadora do SBT está cada dia mais musculosa. Na rede social, ela tem gravado seus treinos e um pouco de sua dieta. Nos últimos meses, Virginia Fonseca impressionou ao surgir com as curvas maiores.

É bom lembrar que a influencer tem acompanhamento médico, faz dieta regrada com bastante proteínas. Além disso, ela exibe alguns dos tratamentos estéticos que faz em seu corpo, rosto, e não esconde as cirurgias plásticas. Antes de engravidar da primeira filha, a apresentadora fez lipoaspiração e, nos últimos meses, passou por operação nos seios e no umbigo para retirada da hérnia.

Maria Flor fala que deseja ter barriga de Virginia - Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.