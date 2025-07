Amigos usam camiseta personalizada em velório de Preta Gil; veja como é

O velório da cantora Preta Gil acontece nesta sexta-feira, 25. Para homenagear a famosa, alguns famosos devem ir trajando uma blusa especial.

O velório da cantora Preta Gil acontece nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de amigos, familiares e fãs. A artista, que estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental contra o câncer, não resistiu e faleceu no último domingo, 20.

Para homenagear a famosa, alguns famosos devem ir trajando uma blusa especial. A peça estampa o rosto da cantora, com os dizeres: "Preta tudo. Amor sempre foi ação."

O velório de Preta Gil acontecerá até às 13h. Alguns famosos já marcaram presença para se despedir. O filho dela, Francisco Gil, chegou ao local para dar o último adeus para a artista na companhia da namorada, a ex-BBB Alane Dias.

Logo depois, o caixão seguirá em cortejo pelas ruas do Rio de Janeiro até o cemitério. Lá, apenas a família e os amigos mais próximos vão participar da cerimônia de cremação.

Qual é a história do nome verdadeiro de Preta Gil?

Filha do cantor com Sandra Gadelha, Preta nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, e desde a gestação seu nome já estava escolhido. No entanto, ao chegar ao cartório, Gil enfrentou resistência para registrar oficialmente a filha com o nome “Preta”.

“Na minha casa, Preta se tornou nome próprio. Quando fui fazer o registro da Preta Gil, eu falei para a moça registrar Preta. Ela perguntou: ‘Preta?’ Eu disse: ‘Sim. Se for Branca, Bianca, Clara, pode? Acho que a senhora já registrou muitas’. Aí ela colocou”, relembrou Gilberto Gil em uma publicação nas redes sociais, em dezembro de 2021.

