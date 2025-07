Caixão de Preta Gil chega no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

No início da manhã desta sexta-feira, 25, caixão de Preta Gil foi levado ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro; velório é para fãs e família

O velório da cantora Preta Gil acontece nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de amigos, familiares e fãs. O caixão da artista chegou ao local logo no início da manhã, por volta das sete horas.

Após alguns dias de sua morte em Nova York, nos EUA, o corpo retornou para o Brasil e será velado nesta sexta-feira, 25, cinco dias depois de seu falecimento. Para trazê-lo de volta, a país precisou resolver burocracias e embalsamar o corpo.

O velório de Preta Gil acontecerá até às 13h. Alguns famosos já marcaram presença para se despedir. Logo depois, o caixão seguirá em cortejo pelas ruas do Rio de Janeiro até o cemitério. Lá, apenas a família e os amigos mais próximos vão participar da cerimônia de cremação.

É bom lembrar que a cantora faleceu em uma ambulância. Ela estava no veículo após tentar embarcar na UTI aérea para retornar ao Brasil. A decisão de retornar teria sido tomada depois dos médicos alegarem que o tratamento experimental não estava dando resultados. Além disso, a famosa faria aniversário no dia 8 de agosto e gostaria de estar no país para comemorar.

FOTOS: THIAGO MATTOS/BRAZIL NEWS

Madrasta de Preta Gil, Flora Gil mostra foto de últimos momentos com a cantora

A empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil compartilhou uma foto de um dos últimos momentos que teve com a enteada, Preta Gil, em Nova York, nos EUA. Nesta segunda-feira, 21, horas depois do anúncio da morte da cantora, a madrasta se declarou na rede social.

Com o registro segurando a mão dela deitada no quarto, onde apareceu também ao lado de Carolina Dieckmmann, a mãe de Bela Gil lamentou a partida precoce da filha de seu marido. A cantora lutava contra o câncer desde 2023 e não resistiu, partindo aos 50 anos. Veja o momento aqui!