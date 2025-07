Amiga resgata prints de conversas com Preta Gil: 'Minha felicidade era...'

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Ju de Paulla usou as redes sociais para compartilhar registros de conversa com a cantora.

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Ju de Paulla usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 23, para compartilhar registros de conversa com a cantora. A artista estava em Washington desde maio deste ano para iniciar um tratamento experimental contra o câncer, mas não resistiu e faleceu no último domingo, 20.

Na publicação, ela relembrou os cuidados com a alimentação de Preta Gil. Os prints das conversas revelam estratégias para garantir que a cantora se alimentasse bem — fosse atendendo aos seus desejos alimentares ou incrementando as refeições com whey protein para aumentar o consumo de proteínas.

" Minha felicidade era ver você comer durante esse tempo! Fosse a gente pedindo, fosse você com desejo, fosse eu mostrando meus dotes culinários em casa hahaha Era sempre um dia de paz te ver comendo com gosto, como você amava", contou Ju de Paulla ao piblicar um vídeo de Preta se alimentando.

Em seguida, mostrou que atendia os desejos da amiga. "Nossos diálogos eram sempre assim! Você pedia e eu levava". E completou: "E assim a gente ia até encontrar uma solução, mas ficar sem comer não era uma opção! Por mais que você odiasse ficar no seu pé com comida, indo atrás de você".

Ainda no desabafo, ela recordou: "E teve o dia que eu burlava a comida dela colocando whey na comida salgada pra ela comer e bater a meta de proteína num dia! hahahaha Eu contrei pra ela isso nos Estados Unidos, ela ficou em choque, porque ela comia tudo! E quem conhece sabe que ela odiava whey hahahaha", contou Ju.

Posts da amiga de Preta Gil no Instagram

Posts da amiga de Preta Gil no Instagram

Ju de Paulla relatou também sua última conversa com Preta Gil

Na manhã desta segunda-feira, 21, Ju de Paulla fez uma homenagem emocionante à amiga e compartilhou detalhes dos últimos dias ao lado dela. A DJ relembrou a última conversa que teve com Preta Gil e contou que os planos das duas eram celebrar seu aniversário assim que retornassem ao Brasil. Leia o que ela disse!

Leia também: Gominho publicou homenagem para Preta Gil horas antes da morte da cantora