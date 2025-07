Francisco Gil chega ao velório da mãe, Preta Gil, acompanhado da namorada

O velório da cantora Preta Gil acontece nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de amigos, familiares e fãs

O velório da cantora Preta Gil acontece nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de amigos, familiares e fãs. Logo no início da cerimônia de despedida, o filho dela, Francisco Gil, chegou ao local para dar o último adeus para a artista.

Com o semblante entristecido, ele foi fotografada pelos paparazzi chegando ao local na companhia da namorada, a ex-BBB Alane Dias. Os dois surgiram usando roupas brancas.A artista, que estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental contra o câncer, não resistiu e faleceu no último domingo, 20.

Francisco Gil e Alane Dias - Foto: AGNews

O desabafo de Francisco Gil sobre a morte da mãe

Na noite desta terça-feira, 22, dois dias após perdê-la, ele fez um post emocionante sobre como foi a despedida deles. Francisco contou que teve tempo de se despedir dela e que admira a coragem de sua mãe em lutar contra a doença. Além disso, ele destacou o amor que a mãe tinha pela vida e pelas pessoas queridas.

"Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. você segurava minha mão com força… E eu sem entender de onde você tava tirando aquela força. Já faz muito tempo que venho tentando entender de onde vem essa sua força toda.. E agora entendo. O motor da sua vida sempre foi amar e amar sempre foi o seu maior dom. O amor sempre foi ação pra você… Nunca se estagnou. Você foi implacável amando. Sua força vinha da vontade de viver, de ver a sua neta sol de maria crescer e vinha da gente que estava lutando junto com você. De um país inteiro que torceu… E assim lutou junto também. Esse amor também chegou pra todos nós. a rede de apoio mais linda, que você construiu", disse ele.

E completou: "A sua compulsão era a generosidade. Ter o seu amor foi um impacto grande pra qualquer um e eu nunca me incomodei de dividir ele com ninguém, porque foi você quem me ensinou que o amor não se limita. E você amou tanto… tanto. Você foi — e será sempre — tão amada, mãe. que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você. Minha melhor amiga. Eu tava com muito medo… mas determinado a encarar tudo com você. E a gente encarou, mesmo com você tentando me poupar. Eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse… Claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso pra poder partir. Você sorriu, e eu nunca vou esquecer desse sorriso. Seu olhar tinha muito mistério… Mas entendi. A gente sempre se entende… Assim como nesse exato instante. No seu adeus tinha também um até logo. Presença absoluta que agora só muda de perspectiva".

Por fim, ele afirmou: "Seu olhar também tinha a curiosidade de sempre… E muita coragem pra encarar o que estivesse por vir. E foi assim que você deu seu jeito de me proteger e me deixar seguro de que — como sempre — você sabia bem o que tava fazendo. O seu tempo foi esse… E foi intenso. Como disse seu pai pra mim depois de você partir: “que agora venham os 50 bilhões de anos…”. Estenda-se infinito, mãezinha. A gente que é de axé sabe que a morte não é um fim. As fotos são dessa última semana. a primeira foi a última com a sol, e a segunda foi a nossa última foto".

