Nome verdadeiro de Preta Gil teve interferência de cartório; saiba a história

Gilberto Gil enfrentou resistência ao tentar registrar o nome de Preta Gil; história inusitada virou anedota familiar e carrega forte simbolismo

A cantora Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, deixou um legado marcante na música brasileira, na luta contra o câncer e também em sua trajetória de vida pessoal, repleta de histórias curiosas. Uma delas, contada pela própria artista e por seu pai, Gilberto Gil, diz respeito ao momento em que foi registrada no cartório com o nome “Preta”.

Filha do cantor com Sandra Gadelha, Preta nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, e desde a gestação já tinha o nome escolhido. No entanto, ao chegar ao cartório, Gil enfrentou resistência para registrar oficialmente a filha com o nome “Preta”.

“Na minha casa, Preta se tornou nome próprio. Quando fui fazer o registro da Preta Gil, eu falei para a moça registrar Preta. Ela perguntou: ‘Preta?’ Eu disse: ‘Sim. Se for Branca, Bianca, Clara, pode? Acho que a senhora já registrou muitas’. Aí ela colocou”, relembrou o cantor em uma publicação nas redes sociais, em dezembro de 2021.

Mas os bastidores desse momento ganharam detalhes ainda mais curiosos quando a própria Preta revelou, com bom humor, o que aconteceu naquela ocasião. Em entrevistas e conversas públicas, a artista compartilhou que o tabelião inicialmente se recusou a fazer o registro com esse nome.

“O tabelião falou: ‘Você não vai poder registrar o nome de sua filha de Preta’. Imagina! Meu pai começou a fazer discurso” , contou Preta, arrancando risos do público em diversas ocasiões em que recontou o episódio.

Para conseguir realizar o registro, o funcionário do cartório impôs uma condição a Gilberto Gil: seria necessário adicionar um nome “católico” junto a “Preta” . E foi assim que ela passou a se chamar Preta Maria.

“Tudo bem, você vai botar Preta, mas só se botar um nome católico junto. Então eu me chamo Preta Maria por conta do tabelião e pela Mãe Divina”, explicou a cantora em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

O episódio, além de curioso, ilustra a forma como a artista e sua família sempre lidaram com situações com personalidade, afeto e senso de identidade. Para Preta, seu nome carregava muito mais do que uma escolha pessoal dos pais: era também um ato simbólico de resistência e orgulho.

Ao longo da vida, ela falou diversas vezes sobre como esse nome a representava integralmente: mulher, preta, filha de Gil, devota da espiritualidade e apaixonada pela ancestralidade que a moldou.

