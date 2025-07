Família de Preta Gil fala pela primeira vez sobre a morte: ‘Momento difícil’

Família de Preta Gil informa que está lidando com os procedimentos para que o corpo da cantora volte ao Brasil para as despedidas

A família da cantora Preta Gil falou pela primeira vez sobre a morte dela aos 50 anos. Na noite deste domingo, 20, os representantes dos familiares fizeram um post no Instagram de Gilberto Gil e Flora Gil, pai e madrasta de Preta, para confirmar a morte de forma oficial.

Além disso, os familiares informaram que estão realizando os procedimentos necessários para que o corpo de Preta Gil volte ao Brasil para as despedidas finais. Porém, as datas de velório e sepultamento ainda não foram definidas.

"É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil. Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais de imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas”, informaram.

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

As últimas imagens de Preta Gil com vida

A cantora Preta Gil passou seus últimos dias de vida nos Estados Unidos. Ela estava no exterior para lutar por uma chance para viver, mas seu corpo não resistiu e ela veio à óbito neste domingo, 20. Em seus últimos tempos de vida, ela fez alguns posts que ficarão para sempre na memória dos seus fãs.

Sempre rodeada por amigos, Preta Gil foi para os Estados Unidos com seus grandes amigos e ficou com eles durante todo o tempo. Tanto que seus últimos posts sempre foram ao redor de pessoas queridas de sua vida, desde anônimos até as celebridades.

O último post dela foi feito há uma semana, quando ela fez um vídeo divertido de trend em Nova York ao lado de seus amigos. “Nosso domingo em NY com muita gaiatice que eles fazem comigo”, disse ela.

