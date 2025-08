Adriane Galisteu surge em registro raro com a mãe: 'Minha menina'

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 4 para compartilhar um momento especial em família

A apresentadora, modelo e empresária Adriane Galisteu usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 4 para compartilhar um momento especial em família. Após uma viagem ao exterior, ela mostrou o reencontro com a mãe, dona Emma Galisteu.

No vídeo compartilhado, Galisteu aparece sentada no colo da mãe, que está em uma cadeira. Sorridente, a apresentadora beija a veterana, em um momento de carinho. “Mama, minha menina, meu amor”, escreveu na legenda.

Adriane Galisteu mostra momentocom a mãe - Foto: Reprodução/Instagram

O diagnóstico da mãe de Adriane Galisteu

Na segunda temporada de sua série documental 'Barras Invisíveis', da Universal+, Adriane Galisteu revelou que sua mãe foi diagnosticada com início de demência. De acordo com a comunicadora, os sintomas da doença se iniciaram há pouco tempo. Além disso, a artista contou que dona Emma tem esquecido alguns acontecimentos recentes, como seu jantar do dia anterior.

"Isso começou há pouco tempo e é uma coisa muito difícil, inclusive para mim. Hoje ela fala coisas que eu nunca a ouvi falar. Ela perdeu uns filtros, a memória de muita coisa. Lá atrás ela lembra muito, mas o que comeu hoje ela não sabe. Eu fui jantar com ela ontem e ela não lembrou o que jantou comigo", declarou Galisteu.

E ela também falou a respeito das mudanças em sua rotina com o envelhecimento de dona Emma e contou que seu objetivo atualmente é proporcionar bem-estar e conforto à matriarca."A minha mãe está aí, ela tem saúde física, mas eu já não consigo mais fazer uma viagem muito longa com ela. Eu já não consigo colocá-la em um lugar onde eu a colocava há quatro anos. Ela já está com dificuldades de respirar e andar. Eu evito falar sobre isso, me machuca", pontuou.

"Estou tentando proporcionar tudo de melhor para ela, mas não tem muito o que se fazer além de dar toda a dignidade e conforto que ela merece, ainda que contra a vontade dela. Porque até para dar um conforto para ela, ela briga comigo", completou Adriane Galisteu.

Leia também: Filho de Adriane Galisteu ganha homenagem da mãe em aniversário de 15 anos