Adriane Galisteu se emociona ao falar sobre diagnóstico da mãe: 'Muito difícil'

A apresentadora Adriane Galisteu abriu o coração ao falar pela primeira vez sobre o diagnóstico de demência da mãe, Emma Galisteu

A apresentadora, modelo e empresária Adriane Galisteu abriu o coração ao falar sobre a mãe, dona Emma Galisteu, e em como tem lidado com o envelhecimento da matriarca da família. Na segunda temporada de sua série documental 'Barras Invisíveis', da Universal+, a comunicadora revelou que a familiar foi diagnosticada com início de demência.

De acordo com Adriane, os sintomas da doença se iniciaram há pouco tempo. Além disso, a artista contou que dona Emma tem esquecido alguns acontecimentos recentes, como por exemplo o que jantou no dia anterior.

" Isso começou há pouco tempo e é uma coisa muito difícil, inclusive para mim. Hoje ela fala coisas que eu nunca a ouvi falar. Ela perdeu uns filtros, a memória de muita coisa. Lá atrás ela lembra muito, mas o que comeu hoje ela não sabe. Eu fui jantar com ela ontem e ela não lembrou o que jantou comigo", declarou a loira, bastante emocionada.

Ao longo de seu relato sobre a saúde da mãe, Adriane Galisteu falou a respeito das mudanças em sua rotina com o envelhecimento de dona Emma. Segundo a apresentadora de 'A Fazenda', da Record TV, seu maior objetivo atualmente é proporcionar bem-estar e conforto à matriarca.

"A minha mãe está aí, ela tem saúde física, mas eu já não consigo mais fazer uma viagem muito longa com ela. Eu já não consigo colocá-la em um lugar onde eu a colocava há quatro anos. Ela já está com dificuldades de respirar e andar. Eu evito falar sobre isso, me machuca ", declarou ela.

"Estou tentando proporcionar tudo de melhor para ela, mas não tem muito o que se fazer além de dar toda a dignidade e conforto que ela merece, ainda que contra a vontade dela. Porque até para dar um conforto para ela, ela briga comigo", completou Adriane Galisteu.

Adriane Galisteu já falou sobre a saúde da mãe

Em 2023, Adriane Galisteu revelou ao público que dona Emma Galisteu estava com sintomas de esquecimento, além de possuir dificuldades para se locomover. "Eu falo e dou risada, mas fico com o coração na mão de ver a dona Emma andando toda atrapalhada, toda devagar", disse a loira em suas redes sociais.

"Como é difícil ver quem a gente ama envelhecer, é difícil vermos o tempo passar. Minha mãe sempre foi tão ativa, viajava comigo", lamentou a apresentadora. Vale lembrar que a segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida de Adriane Galisteu, está disponível na Universal+ .

