Filho de Adriane Galisteu ganha homenagem da mãe em aniversário de 15 anos

Ele cresceu! A apresentadora Adriane Galisteu prestou uma bela homenagem ao filho, Vittorio, que completa 15 anos de vida: 'Meu menino'

Dia muito especial na família de Adriane Galisteu! A apresentadora da Record TV aproveitou os primeiros minutos desta segunda-feira, 4, para publicar uma bela homenagem ao filho, Vittorio., que está completando 15 anos de vida. O jovem é fruto de seu casamento com Alexandre Iódice.

Em celebração a data festiva, Adriane abriu um álbum de fotos marcantes ao lado do herdeiro, incluindo cliques de viagens em família realizadas recentemente, e o parabenizou por mais um ano de vida. A comunicadora ainda ressaltou o quanto ama Vittorio.

" Meu menino, meu maior presente, o amor da minha vida faz 15! Parabéns filho, aproveite cada segundo da sua vida, viva plenamente a benção de Deus! Te amo mais que tudo x infinito ", declarou a apresentadora de 'A Fazenda' na legenda da postagem.

Alexandre Iódice, pai de Vittorio, também prestou uma homenagem emocionante ao herdeiro: " Amor da minha vida, hoje você completa 15 anos! Parece que foi ontem que te peguei no colo pela primeira vez… e agora te vejo crescendo, se tornando esse menino incrível, generoso, feliz e cheio de luz ", iniciou o marido de Galisteu.

" Acompanhar de perto sua caminhada é a minha maior alegria. Que seus sonhos se realizem com muita saúde e que Deus esteja sempre guiando seus passos. Love You! Feliz aniversário, meu filho! ", completou Alexandre.

Veja as publicações de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AI * 🅾️➕ (@aleiodice)

Adriane Galisteu se reinventa ao deixar os medos de lado

Ao longo de sua trajetória, Adriane Galisteu (52) se tornou perita em quebrar tabus. Sempre de cabeça erguida, ela provou ao Brasil o tamanho de sua força e talento, se firmou como uma estrela da TV e, nos últimos tempos, tem se revelado uma voz para as questões femininas. Afinal, como toda mulher, tem momentos de dificuldade, medo e insegurança.

Corajosa, tem passado por cima desses sentimentos e mostrado sua humanidade e vulnerabilidade ao falar sobre menopausa, envelhecimento e até crises familiares, tanto na internet quanto na telinha com a chegada da 2ª temporada de Barras Invisíveis, da Universal+, que acompanha sua rotina como mãe, mulher e profissional.

"Na primeira temporada, estava tensa. Queria filtro, óculos, make. Na segunda, relaxei, não estava na defensiva. Essa temporada é mais perto do meu coração e estou ali com todos os meus defeitos”, avisa ela, que deu rasante na temporada de inverno de CARAS, em Campos de Jordão, na serra paulista, ao lado de seu marido Alexandre Iódice (53) e do filho, Vittorio (15); confira o bate-papo completo com a estrela!

Leia também: Adriane Galisteu abre álbum de viagem inesquecível em família: 'Lugar lindo'