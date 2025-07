Ele cresceu! Filho de Adriane Galisteu surge mais alto do que a mãe

A apresentadora Adriane Galisteu exibe novas fotos das férias em família e o tamanho do filho dela rouba a cena. Veja o quanto ele cresceu

A apresentadora Adriane Galisteu abriu seu álbum de fotos das férias em família na Hungria e um detalhe roubou a cena: a altura do filho dela. O adolescente Vittorio, de 14 anos, já está mais alto do que a mãe.

Nas fotos do novo post, a estrela posou ao lado do filho enquanto os dois usavam looks brancos para os passeios como turistas em Budapeste. Assim, os fãs puderam reparar no quanto o rapaz cresceu nos últimos tempos.

Na legenda, Galisteu falou sobre a importância da viagem para celebrar suas origens. "Meus avós por parte de mãe nasceram aqui, Agnes e Sándor (Ana e Alexandre em portugues) chegaram no Brasil fugidos do caos em 1941. Sempre tentei saber mais sobre a vida deles. Porém, eles quase não falavam e também mal falavam o português! A primeira vez que estive aqui foi em 93 com Ayrton, trouxe minha mama em 97, e agora cheguei pra tentar me aproximar um pouquinho das minhas raizes me emocionei várias vezes e fiquei imensamente feliz de viver tudo isso com eles meus meninos minha família! Amor que não se mede", declarou.

Adriane Galisteu exibe fotos com seu filho - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu e o envelhecimento

Em entrevista na Revista CARAS, Adriane Galisteu comentou sobre como lida com o envelhecimento."Lido mal, muito mal! As pessoas confundem envelhecer com finitude. Eu acho uma merda envelhecer, eu só aceito. Mas é preciso ficar claro que não acho ruim os cabelos brancos, a falta de colágeno, a bunda caída, as rugas, porque tudo isso você conserta, coloca toxina, puxa, faz dieta. O problema é a finitude, não gosto de ver o tempo passando e ver que você está mais perto do fim do que do início. Para mim, é difícil administrar isso e percebo pela minha mãe, que fica diferente a cada dia, e pelo Vittorio, que também cresce muito rápido", afirmou ela.

Então, ela comentou sobre a menopausa neste processo. "Eu me coloco ali no meio e me sinto obrigada a viver melhor. Dizem que os mais velhos, os nossos pais, vivem melhor se a gente conversar mais com eles e trazê-los para perto da gente. Faço isso, mas não é fácil, minha mãe quer se isolar, ficar em casa vendo TV. Eu me sinto obrigada a viver melhor vendo ela envelhecer com as coisas que não fez: ela foi uma mulher que não treinou, porque não era da época dela a coisa da ginástica, da alimentação. Ela passou pela menopausa em silêncio, sofreu sozinha e eu estou vivendo esse processo e vejo o quanto é difícil e solitário, mas uso as minhas redes sociais para falar sobre isso e trazer as pessoas para perto desse tema", declarou.

Leia também: Filho de Adriane Galisteu impressiona ao surgir jogando futebol: 'Galã'