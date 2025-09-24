‘Um alívio enorme’: Gabriela Duarte reflete sobre menopausa

Em entrevista à Revista CARAS, atriz Gabriela Duarte fala sobre menopausa, liberdade no palco e novos rumos na carreira

Gabriela Duarte (51) vive um dos momentos mais intensos e transformadores de sua trajetória artística. Após quase quatro décadas dedicadas à atuação, a atriz se reinventa com novos desafios. Ela estreia no Rio de Janeiro o monólogo O Papel de Parede Amarelo e Eu, que já havia passado por São Paulo, e também prepara o lançamento de sua autobiografia, previsto para o fim de setembro.

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz destacou como esse novo momento de sua carreira também reflete questões profundas ligadas à experiência feminina, como menopausa, corpo, identidade e liberdade.

A atriz revela que o monólogo abriu espaço para um diálogo necessário:

“Por meio desse texto, percebi a potência de falar sobre a mulher. É um marco porque, embora não seja fácil estar sozinha no palco, ao mesmo tempo, é algo libertador. Aconteceu comigo na hora que tinha que acontecer”, disse.

Força de falar sem tabu

Sem medo de expor suas vivências, Gabriela reforçou a importância de tratar assuntos ainda considerados delicados para muitas mulheres:

“Eu acho que falar sobre isso de forma tão aberta, sem vergonha e sem medo é uma grande conquista, um alívio enorme”, afirmou.

Autobiografia chega no fim de setembro

Além do teatro, Gabriela Duarte se prepara para lançar sua autobiografia, que, segundo ela, vai além de uma narrativa pessoal:

“Não é simplesmente uma autobiografia. É uma autobiografia com a qual todo mundo pode se identificar, pois falo de identidade, algo valioso para cada um de nós“, ressaltou.

