Gabriela Duarte celebra maturidade: ‘Foi um susto e uma libertação’

A atriz Gabriela Duarte fala à Revista CARAS sobre maturidade, desafios e orgulho da carreira aos 51 anos

A atriz Gabriela Duarte (51) vive um período de plenitude e renovação, refletindo sobre amadurecimento, mudanças e a liberdade que a maturidade traz. Após quase quatro décadas de carreira, ela encara novos desafios profissionais, como a estreia do monólogo O Papel de Parede Amarelo e Eu, que chega ao Rio de Janeiro depois de uma bem-sucedida temporada em São Paulo. Além disso, Gabriela prepara o lançamento de sua autobiografia, previsto para o fim de setembro, reforçando um momento de grandes conquistas.

Reflexões sobre amadurecimento e liberdade

Em entrevista à Revista CARAS, Gabriela compartilhou suas percepções sobre essa etapa da vida, destacando o orgulho por sua trajetória e a beleza de chegar aos 50.

“Tem muita coisa acontecendo, o que é muito estimulante. Percebo que tudo o que plantei está florescendo e isso me enche de orgulho, tanto em minha vida pessoal quanto profissional. Ao mesmo tempo, este momento também traz alguns desafios, mas toda fase boa precisa ser vivida intensamente“, diz a atriz.

Orgulho da trajetória e novos caminhos

A artista ressalta que a maturidade traz um misto de surpresa e libertação.

“Foi um susto e uma libertação na mesma medida. É assustador você chegar a esse lugar, mas, ao mesmo tempo, é de uma liberdade, é de uma beleza… eu gosto de ter 51 anos, eu gosto de saber que estou num caminho bonito e em uma trajetória interessante como mulher e como ser humano”, afirma.

Ela também celebra os altos e baixos de sua carreira: “Eu acredito que realmente posso ter orgulho da minha trajetória, que teve altos e baixos, momentos maravilhosos e complicados, como qualquer vida. Me orgulho do caminho que trilhei e da história que construí, fazendo as coisas em que eu acreditava, sem me trair, sem me perder”, diz Gabriela.

Vida sem fórmulas prontas

Com serenidade, a atriz revela que encara a vida de forma simples e realista:

“Eu não sei qual é o segredo, mas vou vivendo de acordo com o que é possível, sem fantasiar demais e também sem muito pessimismo”, declara.

