Edson, dupla de Hudson, reflete sobre o futuro da filha de apenas 6 anos: 'É pesado'

Em maio de 2019, Edson (50) e Deia Cypri (43) viram suas vidas mudarem completamente com a chegada da primeira filha do casal. Casados há mais de 12 anos, os dois deram um novo passo no relacionamento com o nascimento de Bella. Atualmente, com seis anos, a pequena é a grande alegria da casa do cantor e da empresária. Em entrevista à Revista CARAS, o artista refletiu sobre o futuro profissional da criança de apenas seis anos.

"Ela é realmente talentosa, como todos os meus outros filhos. Comecei a cantar com 2 anos de idade, depois começamos a tocar em bares pequenos, então o sangue puxou, mas prefiro deixar ela escolher, ela é muito pequenininha. Eu sei o tanto que é pesado também essa vida, né! Se ela quiser, a gente vai ajudar, mas preservando a intimidade dela", confessou.

Além disso, Deia Cypri admitiu que percebeu que a filha tinha dons artísticos logo pequena: "Bella nasceu artista! Ela nasceu com isso muito aflorado, é afinada, canta, dança, representa, ela tem isso muito tudo forte nela e estamos tentando segurar um pouco por enquanto. Não fazemos disso uma obrigação. Estamos esperando ela crescer para entender e respeitar a vontade e o tempo dela".

CIÚMES

Além disso, a empresária admitiu que o cantor tem mais ciúmes, mas que os dois mantêm uma união de respeito e confiança: "Ele é mais ciumento, eu sou tranquila. Temos uma relação madura, segura. E o mais romântico também acaba sendo ele, porque o Edson é intenso para tudo, ele exterioriza o sentimento".

"Eu a amo tanto que, se ela coloca um decote mais radical, não quero que ninguém veja (risos). Mas isso é uma babaquice minha, tudo vai muito além do que a mulher está vestindo. Somos amigos, parceiros, amantes e conselheiros", confessou o artista. Continue lendo aqui!

