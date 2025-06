Edson, dupla de Hudson, reflete sobre desafios da carreira: 'É o preço da fama'

Em entrevista à Revista CARAS, Edson, dupla de Hudson, fala sobre sua vida profissional e pessoal, incluindo os desafios de conciliar os dois mundos

A música ocupa um lugar cativo no coração do cantor Edson (50). Ao longo de mais de 40 anos de carreira, ele construiu uma trajetória sólida e se consolidou ao lado do irmão, Hudson (52), como uma das duplas mais bem-sucedidas do mundo sertanejo. Uma jornada da qual ele se orgulha e cujo sentimento só não é maior do que aquele que ele nutre pela família. Tanto é que, ao descer dos palcos, seu destino é certo: voltar correndo para casa.

"Sinto saudade de casa e da família, mas eu entendo que é a minha missão. Esse é o preço da fama, é o que a música nos traz, trabalho exaustivo e muitas viagens. Mas, quando se ama o que faz, fica tudo bem. E cantar é uma missão, então está tudo tranquilo!", diz o artista, casado com a apresentadora e empresária Deia Cypri (43), com quem tem a fofa Bella (6).

"Tenho o privilégio de ter um marido muito família. O Edson, muitas vezes, volta dos shows só para estar em casa. Família é a base, a segurança e a Bella é muito ligada nisso", reforça Deia, que abriu as portas do lar, doce lar do clã, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, para bate-papo exclusivo com CARAS.

– Vocês estão casados há 12 anos. Qual o segredo da relação?

Edson – O principal é o amor verdadeiro, porque ele é que ajuda a lidar com as diferenças do outro, sem peso, sem cobrança.

Deia – O grande segredo é o respeito e a verdade. Você tem que viver uma vida de verdade, fazer com que aquilo que você deseja se torne realidade dentro do seu relacionamento. A gente é amigo, cúmplice e parceiro. Se sinto que precisamos conversar mais, busco essa comunicação. Você não casa uma vez, você casa todos os dias pela manhã e, no outro dia, você renova esses votos. Brinco com minhas amigas: ‘Caso todo dia’. É regar a plantinha com amor e carinho.

– Há espaço para o ciúme?

Deia – Ele é mais ciumento, eu sou tranquila. Temos uma relação madura, segura. E o mais romântico também acaba sendo ele, porque o Edson é intenso para tudo, ele exterioriza o sentimento.

Edson – Eu a amo tanto que, se ela coloco um decote mais radical, não quero que ninguém veja (risos). Mas isso é uma babaquice minha, tudo vai muito além do que a mulher está vestindo. Somos amigos, parceiros, amantes e conselheiros.

– Qual a importância da Deia em sua vida?

Edson – Ela é tudo, física e espiritualmente. Quando muita gente maldosa tentou nos destruir, acabar com a nossa dupla, ela é que estava ali do meu lado, segurando as pontas, me ajudando. Isso mostra mais ainda que ela me ama e que está do meu lado, porque pior do que pegar um homem pobre foi a situação que ela me pegou: um homem rico, milionário, famoso e falido.

– Você é muito participativa e ainda é empreendedora! Como é sua rotina?

Deia – Sempre tive essa veia empreendedora, de estar à frente das histórias, das minhas histórias, de estar à frente e no comando. Eu gosto de estar à frente das situações, então a minha rotina hoje é dentro do escritório artístico que a gente tem e com tudo que ele envolve.

– A Bella tem desenvoltura com a música!

Edson – Ela é realmente talentosa, como todos os meus outros filhos. Comecei a cantar com 2 anos de idade, depois começamos a tocar em bares pequenos, então o sangue puxou, mas prefiro deixar ela escolher, ela é muito pequenininha. Eu sei o tanto que é pesado também essa vida, né! Se ela quiser, a gente vai ajudar, mas preservando a intimidade dela.

– Mas vocês incentivam?

Deia – Bella nasceu artista! Ela nasceu com isso muito aflorado, é afinada, canta, dança, representa, ela tem isso muito tudo forte nela e estamos tentando segurar um pouco por enquanto. Não fazemos disso uma obrigação. Estamos esperando ela crescer para entender e respeitar a vontade e o tempo dela.

– Vocês são mais caseiros...

Edson – Nós gostamos de ir para o sítio que temos, de viajar e de ficar em casa, é um lugar gostoso!

Deia – A gente gosta de ficar em casa com a Bella, fazer churrasquinho, o Edson gosta de cozinhar, receber os amigos... isso aumenta as nossas memórias.

– Essa casa é um grande refúgio então, onde vocês se conectam!

Deia – Temos uma família grande e a gente recebe bastante pessoas, por isso, eu queria uma casa maior. Aqui é o lugar perfeito, é grande, gostoso, dá para receber todo mundo. Uma casa dos sonhos! As pessoas vêm aqui e se sentem à vontade. É uma casa muito acolhedora.

