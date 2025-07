Edson, dupla de Hudson, abre o jogo sobre ciúmes da esposa: 'Se ela coloca um decote mais radical...'

Em entrevista à Revista CARAS, Edson, dupla de Hudson, e Deia Cypri entregam mais detalhes do relacionamento de mais de doze anos

Há cerca de 12 anos, Edson (50) e Deia Cypri (43) deram um novo passo no relacionamento ao firmarem a união. Em junho de 2023, o casal realizou a renovação de votos do casamento em uma cerimônia intimista, ao lado de Bella (6), filha fruto de seu relacionamento com a apresentadora. Em entrevista à Revista CARAS, os dois falam sobre o segredo da relação e os desafios de viver com o ciúme em meio ao caos da carreira artística.

"O principal é o amor verdadeiro, porque ele é que ajuda a lidar com as diferenças do outro, sem peso, sem cobrança", disse Edson. "O grande segredo é o respeito e a verdade. Você tem que viver uma vida de verdade, fazer com que aquilo que você deseja se torne realidade dentro do seu relacionamento. A gente é amigo, cúmplice e parceiro. Se sinto que precisamos conversar mais, busco essa comunicação. Você não casa uma vez, você casa todos os dias pela manhã e, no outro dia, você renova esses votos. Brinco com minhas amigas: ‘Caso todo dia’. É regar a plantinha com amor e carinho", acrescentou Deia Cypri.

Além disso, a empresária admitiu que o cantor tem mais ciúmes, mas que os dois mantêm uma união de respeito e confiança: "Ele é mais ciumento, eu sou tranquila. Temos uma relação madura, segura. E o mais romântico também acaba sendo ele, porque o Edson é intenso para tudo, ele exterioriza o sentimento".

"Eu a amo tanto que, se ela coloca um decote mais radical, não quero que ninguém veja (risos). Mas isso é uma babaquice minha, tudo vai muito além do que a mulher está vestindo. Somos amigos, parceiros, amantes e conselheiros", confessou o artista.

À Revista CARAS, o cantor ainda abriu o seu coração ao falar sobre a importância de sua companheira em sua vida pessoal e profissional. "Ela é tudo, física e espiritualmente. Quando muita gente maldosa tentou nos destruir, acabar com a nossa dupla, ela é que estava ali do meu lado, segurando as pontas, me ajudando. Isso mostra mais ainda que ela me ama e que está do meu lado, porque pior do que pegar um homem pobre foi a situação que ela me pegou: um homem rico, milionário, famoso e falido", concluiu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Edson Cadorini (@edsonsertanejo)

Leia também: Edson, dupla de Hudson, reflete sobre desafios da carreira: 'É o preço da fama'