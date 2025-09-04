Êta Mundo Melhor!: Segredo de Candinho e Samir será revelado em breve

A identidade do herdeiro de Candinho será revelada em breve e a descoberta promete impactar toda a reta final da novela Êta Mundo Melhor!

A maior revelação de Êta Mundo Melhor! vai acontecer bem antes do final da novela. O protagonista Candinho (Sergio Guizé) descobrirá que o menino que ele tanto conquistou e se afeiçoou é, na verdade, o seu filho biológico.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a identidade do filho de Candinho será revelada quando o caipira pedir ao detetive Sabiá (Fábio de Luca) para investigar o paradeiro do pai de Samir (Davi Malizia). O pedido de Candinho deixará Celso (Rainer Cadete) em pânico, já que ele sabe de toda a verdade e teme ser desmascarado. O advogado foi cúmplice de Ernesto (Eriberto Leão) no sequestro do garoto no início da trama. Desde então, Samir é criado na Casa dos Anjos, sob os cuidados de Zulma (Heloisa Périssé), prima do vilão. O segredo, no entanto, já vem mostrando sinais de ruir.

Recentemente, Zulma foi obrigada a contar a Candinho que Simbá (Arthur Yera) havia fingido ser o seu filho perdido. A revelação deixou o protagonista abalado, mas também reforçou ainda mais sua ligação com Samir, mesmo sem imaginar que o garoto é seu filho de sangue.

Nos próximos capítulos, Samir dirá que acredita que um dia o pai aparecerá para buscá-lo. Ele emocionará Zulma e fará a vilã repensar algumas atitudes. Apesar de continuar interesseira, a dona do orfanato começará a demonstrar afeto genuíno pelo menino e até o salvará de uma falsa adoção orquestrada por Celso.

Essa virada prepara o terreno para o momento em que Candinho finalmente descobrirá que Samir é seu herdeiro. O impacto da revelação vai mexer com todos os núcleos da novela e abrir espaço para o retorno de Sandra (Flávia Alessandra) como a grande antagonista da reta final.

Em Êta Mundo Bom! (2016), Candinho também havia sido separado da mãe, Anastácia (Eliane Giardini). Os dois só descobriram que eram mãe e filho um pouco depois da metade do folhetim, que finalizou no capítulo 190. Êta Mundo Melhor! passará da marca dos 200 capítulos.

Segredo sobre Samir coloca Zulma nas mãos de uma chantagista

Zulma será chantageada por uma personagem inesperada em Êta Mundo Melhor!. A megera será pega de surpresa com o retorno de Carmem (Cristiane Amorim), a falsa cigana que se apresenta como vidente. A golpista não hesitará em usar o que sabe sobre Samir para conseguir o que deseja: um teto e comida.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a princípio, Zulma tentará expulsar a recém-chegada. "A última vez que abracei você perdi a carteira e um colar!", disparará a exploradora. Carmem, entretanto, revelará que não voltou por saudade. "Sei quem é o pai do bebê que deixei aqui anos atrás", disparará, provocando pânico em Zulma.

Para quem não lembra, foi a falsa cigana quem deixou Samir no abrigo nos primeiros capítulos da trama. Sem saída, a megera aceitará abrigar Carmem por alguns dias, mas não sem impor algumas condições. "Não vai comer e dormir aqui de graça. Terá que contribuir com algum dinheiro", falará a personagem vivida por Heloisa Périssé. Mesmo sob pressão, a vidente zombará da situação: "Sei coisas demais sobre você, Zulma!". Saiba mais!

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada